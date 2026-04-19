Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phổ biến pháp luật nước sở tại cho người Việt

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, góp phần giúp cộng đồng Việt Nam hội nhập tốt hơn vào xã hội Nhật Bản.

Đại diện các cơ quan, hội đoàn của Việt Nam và Nhật Bản tham dự hội thảo.

Hội thảo thu hút khoảng 150 người tham dự, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam, các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản, lao động Việt Nam, các cơ quan liên quan của Nhật Bản và báo chí sở tại đến đưa tin.

Hội thảo tập trung vào 3 chủ đề lớn bao gồm pháp luật Nhật Bản, giao thông và phòng chống chống thiên tai. Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của mỗi người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, góp phần bảo vệ an toàn cho mọi cá nhân.

Công sứ Nguyễn Sáu phát biểu khai mạc hội thảo.

Đặc biệt, đại diện Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản còn giải thích rõ những quy định cơ bản của các luật liên quan đến xuất nhập cảnh và cư trú tại Nhật Bản, truyền đạt những kinh nghiệm giúp người Việt Nam tránh được các bẫy lừa đảo liên quan đến “việc nhẹ lương cao”, hoặc “chỉ cần trả tiền là có thể đến Nhật Bản làm việc”…

Những thông tin được đưa ra tại hội thảo góp phần giúp Cộng đồng Việt Nam hiểu rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đồng thời tránh được những vi phạm do thiếu hiểu biết. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Sáu - Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản nói:

“Trong thời gian qua, Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản không ngừng phát triển, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm pháp luật do thiếu thông tin hoặc chưa hiểu đầy đủ các quy định liên quan. Hội nghị ngày hôm nay nhằm cung cấp cho cộng đồng những thông tin cập nhật về các quy định pháp luật của Nhật Bản. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Nhật Bản và Việt Nam, đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng tiếp cận thông tin pháp luật một cách đầy đủ, kịp thời và dễ hiểu”.

Hội thảo này là một hoạt động trong khuôn khổ những nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hướng tới một Cộng đồng Việt Nam thân thiện, hòa đồng với cư dân sở tại, góp phần bảo vệ an toàn cho người Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam trong con mắt bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Ông Nochi Tetsuo - Trưởng Đồn Cảnh sát Yoyogi.

Về phía các cơ quan của Nhật Bản, ông Nochi Tetsuo - Trưởng Đồn Cảnh sát Yoyogi thuộc Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo, đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo cũng như vai trò của Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.

Ông Nochi nói: “Theo khảo sát mới nhất, người Việt Nam chiếm khoảng một phần tư tổng số lao động nước ngoài tại Nhật Bản và đứng đầu về số lượng theo quốc tịch. Trong cơ cấu công nghiệp của Nhật Bản, Cộng đồng Việt Nam đã trở thành một lực lượng không thể thiếu. Hôm nay, chúng tôi tổ chức buổi hội thảo này là nhằm góp phần giúp mọi người có thể sinh sống tại Nhật Bản một cách an toàn và yên tâm. Khi gặp khó khăn, quý vị hãy tìm đến và nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát Nhật Bản”.

Hội thảo thu hút khoảng 150 người tham dự.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu kêu gọi Cộng đồng Việt Nam cùng nhau cam kết: “Người Việt Nam tại Nhật Bản – sống và tuân thủ theo pháp luật Nhật Bản!”.