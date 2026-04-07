Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiện toàn, hướng tới giám sát hiệu quả

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh chúc mừng Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI đã được kiện toàn với 35 thành viên và đánh giá cao Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã khẩn trương chuẩn bị tổ chức phiên họp để thảo luận chương trình công tác của Ủy ban nhằm kịp thời triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm năm nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tặng hoa chúc mừng Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát

Phó Chủ tich Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định, trong năm nay và những năm tiếp theo, hoạt động giám sát ngày càng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của thực tiễn.

"Hoạt động giám sát phải bám sát những định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các nghị quyết trụ cột, chiến lược của Trung ương và Bộ Chính trị, đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV vừa rồi, trong đó đã xác định rõ trọng tâm cho hoạt động giám sát trong thời gian tới. Trong năm 2026, các đồng chí được giao chủ trì tham mưu giúp Đảng ủy Quốc hội xây dựng Đề án tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; giúp UBTVQH xây dựng Đề án Định hướng hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI - đây là những hoạt động rất quan trọng, ý nghĩa nhằm nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội trong kỷ nguyên mới", Phó Chủ tich Quốc hội Nguyễn Doãn Anh lưu ý.

Một số hình ảnh tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI:

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu.

Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Các đại biểu dự Phiên họp Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Các đại biểu Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chụp ảnh lưu niệm.

