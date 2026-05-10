Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Chủ Nhật, 12:40, 10/05/2026
VOV.VN - Tại Phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng 11/5/2026, tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4/2026.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khép lại với trọng tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao nhiệm kỳ 2026-2031; bầu, phê chuẩn 39 chức danh. Quốc hội thông qua 9 luật và 31 nghị quyết quan trọng, nổi bật các chính sách về thuế, đất đai, đồng thời xác định nội dung giám sát tối cao năm 2027.

PV/VOV.VN
Tag: Quốc hội phiên họp thứ 2 kỳ họp thứ 2 ủy ban thường vụ quốc hội
Dấu ấn kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI: Làm ngay, làm bài bản

VOV.VN - Những nội dung Quốc hội khóa XVI đã xem xét, quyết định tại kỳ họp lần thứ nhất không chỉ mang ý nghĩa của một kỳ họp mở đầu theo thông lệ, mà thực sự được nhìn nhận mở ra một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về kiến tạo thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội: Các chính sách ban hành tại Kỳ họp có tinh thần đổi mới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các chính sách ban hành tại kỳ họp mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể.

Bài phát biểu lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka

VOV.VN - Dư luận Sri Lanka vô cùng ấn tượng trước bài phát biểu lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội nước này, cho rằng những thông điệp chứa đựng trong đó không chỉ truyền cảm hứng cho các nghị sĩ tại Quốc hội Sri Lanka mà còn cho cả cử tri tại nước này, bao hàm nhiều bài học quý báu.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

