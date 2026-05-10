Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng 11/5/2026, tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4/2026.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.