Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức Phiên họp toàn thế lần thứ Nhất

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm hiện nay là xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phát triển nhanh và bền vững, trong đó phát triển bền vững gắn liền với các yếu tố xã hội và con người.

Đại biểu chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội Chu Mạnh Hùng

Khẳng định quan điểm xuyên suốt là lấy dân làm gốc, con người là trung tâm, là mục tiêu và động lực của mọi chính sách. Ủy ban Văn hóa, Xã hội giữ vai trò then chốt khi phụ trách lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống con người từ lúc sinh ra đến khi mất đi. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu phải có tầm nhìn chiến lược, vừa giải quyết yêu cầu trước mắt, vừa kiến tạo tương lai.

Đặc biệt, công tác lập pháp hiện nay đã có sự thay đổi lớn, từ việc xem xét luật qua nhiều kỳ họp sang mô hình "một kỳ họp" để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của đất nước. Để hoàn thành nhiệm vụ, Ủy ban cần đoàn kết, kế thừa kinh nghiệm, mục tiêu cuối cùng là xây dựng một Quốc hội dân chủ, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại và thực sự vì dân, không để lỡ bất kỳ chính sách nào về phát triển con người.

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Đoàn Thanh Hóa, thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ: “Với những đặc thù hoạt động của Ủy ban như vậy thì tôi cũng rất mong tập thể Ủy ban tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ và kế thừa những kinh nghiệm và đổi mới mạnh mẽ những yêu cầu, thực hiện những chủ trương và những hành động với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết làm và vì một Quốc hội dân chủ, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại và thực sự vì dân”.

Ngay sau phiên khai mạc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật tín ngưỡng và Tôn giáo (sửa đổi). Theo Tờ trình, dự án Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (sửa đổi) nhằm hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Dự thảo luật gồm 9 chương, 66 điều, giảm 7 điều so với luật hiện hành; quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và quyền, nghĩa vụ của các chủ thể liên quan.

Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Dự thảo thể chế hóa 4 nhóm chính sách lớn, gồm: xác lập nguyên tắc, trách nhiệm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là trên không gian mạng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; bổ sung biện pháp quản lý nhà nước; và đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số.

Về nội dung, dự thảo kế thừa 13 điều của luật hiện hành, sửa đổi 45 điều và bổ sung 14 điều mới; đồng thời lược bỏ các quy định mang tính thủ tục, không còn phù hợp. Đáng chú ý, đã cắt giảm, đơn giản hóa 47 trên 106 thủ tục hành chính.

Qua thẩm tra sơ bộ, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật, nhằm vừa bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Cho ý kiến về dự án Luật, đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Đoàn Thanh Hóa cho rằng, tín ngưỡng, tôn giáo là bộ phận quan trọng của đời sống tinh thần, góp phần định hình giá trị đạo đức, củng cố đoàn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa. Trong bối cảnh hiện nay, khi nhu cầu tinh thần ngày càng gia tăng, việc hoàn thiện dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (sửa đổi) là cần thiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Đối với quy định hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, đại biểu đồng tình với việc đưa nội dung này vào phạm vi điều chỉnh của luật. Tuy nhiên, đại biểucũng chỉ ra khoảng trống pháp lý trong quản lý hoạt động tôn giáo trên môi trường số, nhất là các hoạt động xuyên biên giới

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh đề nghị: “Vấn đề đặt ra là nếu như hoạt động này đúng với tôn chỉ mục đích thì cần được tôn trọng. Thế nhưng nếu như hoạt động này trá hình và xuyên biên giới thì gây hệ lụy thì chế quản lý hoạt động này sẽ là như thế nào? Tôi cho chính đây là khoảng trống lớn nhất mà hiện tại dự thảo luật cần phải tiếp tục nghiên cứu và đánh giá kỹ thực tế để chúng ta có thể bổ sung ngay quy định vào luật này, hoặc hoặc là nếu không thì chúng ta phải giao cho Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm quản lý được, nhưng mà không cản trở cái quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”.

Cũng trong chiều nay, các đại biểu cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.