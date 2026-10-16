Chiều ngày 15/10, tại Thủ đô Baku, nước Cộng hòa Azerbaijan, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc gặp với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Shavkat Mirziyoyev và mời Tổng thống sớm sang thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực quan hệ hai nước gần đây.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng, tin cậy chính trị cao, còn nhiều dư địa hợp tác. Để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, Phó Chủ tịch nước đề xuất các định hướng cụ thể bao gồm việc rà soát, xác định các lĩnh vực tiềm năng và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên kết nối thị trường, đầu tư tại nước kia.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev

Tổng thống Shavkat Mirziyoyev trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp tại cuộc gặp tháng 5/2025 và bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam.

Tổng thống khẳng định Uzbekistan đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào việc sớm thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước để tạo đột phá cho kết nối song phương.

Trên cơ sở các nội dung trao đổi toàn diện, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; đẩy nhanh việc xem xét mở/mở lại cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô mỗi nước. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như dầu khí, giao thông vận tải, thương mại, đầu tư, hàng không, văn hóa, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Đồng thời, hai nhà lãnh đạo thống nhất giao Bộ Ngoại giao hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, tăng cường tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Tổng thống trân trọng mời Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sớm thăm Uzbekistan vào thời gian phù hợp; Phó Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.