Mũi Né sẵn sàng đón vận hội mới sau khi khởi công sân bay Phan Thiết

Đáp ứng sự mỏi mong của người dân

Phường Mũi Né, thuộc tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Mũi Né, phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp. Khu vực này vốn là địa bàn có ngành dịch vụ, du lịch phát triển mạnh mẽ của TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước đây.

Giờ đây, vùng đất này đang chứng kiến một cuộc lột xác ngoạn mục. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, một người dân trú tại phường Mũi Né, phấn khởi chia sẻ: Nếu như trước đây Mũi Né chỉ được biết đến là một làng chài heo hút, thì nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Đường sá được nâng cấp, mở rộng, dịch vụ du lịch ngày càng phát triển. Đặc biệt, việc sân bay Phan Thiết chính thức khởi công hạng mục dân dụng đã mang lại niềm vui lớn cho toàn thể người dân.

"Việc đổi thay của Mũi Né trong năm 2025 – 2026 là vượt bậc. Đầu năm 2026 có nhiều nhà đầu tư lớn tập trung vào đây. Bà con ai cũng phấn khởi và vui mừng khi Mũi Né thay da đổi thịt nhanh chóng. Chúng tôi mong muốn sân bay sẽ sớm đi vào hoạt động để đón được nhiều khách hơn. Đây là điểm mừng, là mong muốn của bà con nhân dân để phát triển ngành du lịch không khói" - ông Ẩn nói.

Một góc khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né

Cảng hàng không Phan Thiết, đặt tại Mũi Né là sân bay lưỡng dụng. Trong khi hạng mục quân sự đã được đưa vào khai thác trước đó, hạng mục hàng không dân dụng vừa chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, quy mô gần 75 ha.

Sân bay được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4E, cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, với công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group – đơn vị đầu tư, chia sẻ đây là dự án đầu tiên trong hệ sinh thái vui chơi, giải trí, du lịch, nghỉ dưỡng và hạ tầng đô thị của tập đoàn tại tỉnh Lâm Đồng.

"Đây là dự án mà người dân cũng như chính quyền của tỉnh Bình Thuận cũ và tỉnh Lâm Đồng mới đã rất chờ đợi hơn 10 năm nay. Chúng tôi sẽ quyết tâm, cố gắng hoàn thành và đưa vào khai thác dự án này trong năm 2027", ông Trường cho biết.

Lễ khởi công sân bay Phan Thiết

Cú hích kết nối và lan tỏa

Sự kiện khởi công Cảng hàng không Phan Thiết hôm 27/4, không chỉ mang lại sự phấn khởi cho người dân mà còn thúc đẩy chính quyền địa phương tăng tốc các kế hoạch quy hoạch, nhằm lan toả tối đa lợi ích từ dự án.

Đại diện lãnh đạo phường Mũi Né nhận định, đây là dấu mốc quan trọng tạo cú hích mạnh mẽ cho nền kinh tế.

Khi hình thành, sân bay sẽ mở rộng không gian phát triển, gia tăng dòng khách và dòng vốn, thúc đẩy du lịch – dịch vụ bứt phá. Chính quyền địa phương cam kết đồng hành, khai thác hiệu quả cơ hội này để chuyển hóa thành sự tăng trưởng nhanh và bền vững.

Một góc vịnh Mũi Né

Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết thêm, Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đã được phê duyệt, trong đó phường Mũi Né sẽ đóng vai trò trung tâm kết nối trực tiếp với sân bay Phan Thiết.

"Địa phương sẽ xây dựng kế hoạch phát triển du lịch gắn liền với khu trọng điểm du lịch Quốc gia Mũi Né đã được công nhận. Trong tương lai sắp tới, chúng tôi còn định hướng mới về phát triển du lịch xanh, văn minh để thu hút du khách về với địa phương", ông Đăng nói.

Nhằm hiện thực hóa định hướng này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương đầu tư 2 khu đô thị thương mại - dịch vụ Hàm Tiến - Mũi Né với tổng vốn hơn 32.000 tỉ đồng, trải dài trên diện tích gần 351ha.

Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, phục vụ hoàn hảo cho nhu cầu cư trú, giải trí và du lịch cao cấp.

Những khu resort vẫn còn mảng xanh của hàng dừa

Đánh giá tầm nhìn vĩ mô của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định sân bay Phan Thiết không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà là một dự án mang tầm chiến lược quốc gia.

"Khi sân bay này đi vào vận hành sẽ có vai trò kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế, tạo động lực lan tỏa cho khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam", ông Mười nhấn mạnh.

Không dừng lại ở danh xưng "thủ phủ resort" truyền thống, Mũi Né đang từng bước kết nối cùng các xã, phường ven biển khác của tỉnh Lâm Đồng như Phú Thủy, Hòa Thắng, Phan Rí Cửa. Mục tiêu là hình thành một chuỗi đô thị ven biển hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái của sân bay Phan Thiết. Trục phát triển chiến lược này sẽ là thỏi nam châm thu hút nguồn lực, nâng tầm không gian đô thị, giúp Mũi Né vươn mình mạnh mẽ và khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch thế giới.