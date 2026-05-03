Cô giáo Chăm “giữ lửa” với nghề

Chủ Nhật, 07:00, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay khi bắt đầu gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Văn Thị Kim Nương, dân tộc Chăm ở Lâm Đồng luôn đau đáu: làm sao nâng cao chất lượng giáo dục học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các em vươn lên. Cô là tấm gương nhà giáo người dân tộc Chăm tiêu biểu với ngọn lửa đam mê yêu nghề, mến trẻ.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cô Văn Thị Kim Nương đã ước mơ trở thành cô giáo.

Cô Nương luôn đau đáu làm sao các em học sinh người Chăm phải biết nói và viết chữ Chăm

Tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm Ninh Thuận (cũ) năm 1993, cô được phân công về giảng dạy ở Trường phổ thông cơ sở Phan Thanh, sau đó cô tiếp tục được phân công về giảng dạy ở nhiều trường trên địa bàn xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ). Năm 2013, cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Hiệp.

30 năm trong nghề, hơn 10 năm là cán bộ quản lý, cô Nương luôn tự rèn luyện mình từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ chuẩn mực và luôn có trách nhiệm với nghề. Dù ở bất kỳ cương vị nào cô Nương cũng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với quan điểm “Dạy học không phải là chất đầy cái thùng rỗng mà là thắp lên những ngọn lửa đam mê”, cô Nương luôn tích cực triển khai nhiều phương pháp dạy học mới, tạo hứng thú học tập, khơi gợi khả năng sáng tạo cho học sinh. 

Vừa dạy tiếng Việt, vừa dạy tiếng Chăm không hề đơn giản, nhưng theo cô Nương, cái khó là ngôn ngữ nói thường dùng ở địa phương đã quen và khác với ngôn ngữ đưa vào sách giáo khoa. Chính vì vậy, cô phải liên tục nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ những người thầy của mình.

Cô Nương chia sẻ: "Văn hóa Chăm cuốn hút du khách gần xa một phần nào đó cũng bởi những nét độc đáo và mang đặc trưng riêng, nên trong sáng kiến kinh nghiệm để dạy chữ Chăm cô muốn cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa qua sinh hoạt đời sống thường ngày của các em. Kết hợp với gia đình trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, lồng ghép giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc trong bài giảng giáo dục văn hóa địa phương. Từ nhận thức và thái độ đúng, các em học sinh sẽ có hành động đúng, tự giác vui vẻ thực hiện việc lưu giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc mà không nhất thiết phải ép buộc các em".

Cô Nương trao đổi công việc với đồng nghiệp

"Trong quá trình giảng dạy môn tiếng Chăm, bản thân tôi luôn tìm tòi sáng tạo làm sao để các em học sinh tiếp thu bài học một cách nhanh nhất. Mục đích cuối cùng là sao khi học hết cấp tiểu học, các em học sinh đều biết đọc thành thạo và viết được cơ bản chữ Chăm. Khó khăn nhất hiện nay các phụ huynh đều không biết chữ Chăm, nên việc kèm học ở nhà rất khó, do đó các thầy cô ở trường cố gắng làm sao cho các em biết đọc, biết viết chữ Chăm", cô Nương nói.

Trên cương vị là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Hiệp, cô Nương đã cùng với Ban Giám hiệu nhà trường luôn sáng tạo, gương mẫu đi đầu, sát cánh bên các đồng nghiệp, chỉ đạo vận dụng nhiều phương pháp đổi mới trong giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc, ý kiến đóng góp, thậm chí là cả những tranh luận, phản biện của giáo viên về chuyện nghề, đồng thời tư vấn, giải đáp một cách rõ ràng, hợp tình, hợp lý. 

Cô Nương kiểm tra lớp học 

Cô Lâm Thị Hải Lý, giáo viên Trường Tiểu học Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng nhận xét: "Trong công tác chuyên môn và giảng dạy, cô Nương phải nói là rất nhiệt tình, thân thiện và luôn giúp đỡ các đồng nghiệp trong việc giảng dạy và trong cuộc sống, đặc biệt môn tiếng Chăm. Nói chung, cô Nương là một người quản lý có năng lực, dám nghĩ, dám làm, được đồng nghiệp và các em học sinh ở đây quý mến".

Với những nỗ lực không ngừng của bản thân, cô Văn Thị Kim Nương xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu trong ngành giáo địa phương và là niềm tự hào của cộng đồng Chăm tỉnh Lâm Đồng. 

Những nhà giáo "gieo mầm" văn hoá Chăm qua con chữ ở Lâm Đồng

VOV.VN - Tại những vùng đông người Chăm sinh sống ở 9 xã của tỉnh Lâm Đồng, có những nhà giáo đã dành một nửa đời mình nỗ lực rèn dạy tiếng Chăm cho các em học sinh. Với họ, việc dạy tiếng Chăm không chỉ giúp các em biết được ngôn ngữ mẹ đẻ của mình mà còn “gieo mầm” văn hoá Chăm qua con chữ.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
Giải cứu 2 cá thể rùa quý hiếm về lại vùng biển Phú Quý
Du lịch biển Lâm Đồng “nóng” ngay từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương
Chủ động giữ rừng ở Lâm Đồng trong cao điểm mùa khô
