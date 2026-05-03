Truy bắt kẻ gian táo tợn rút hung khí chống trả chủ nhà ở Lâm Đồng

Sáng 3/5, Công an xã Tuyên Quang, Lâm Đồng xác nhận đang tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản có tính chất manh động vừa xảy ra tại một nhà dân ở thôn Phú Mỹ (khu vực này trước sáp nhập thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Theo diễn biến được camera an ninh ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 14h ngày 2/5. Thời điểm này, hai đối tượng đi chung một chiếc xe máy dừng trước cổng hộ dân.

Tên trộm cầm hung khí dọa chủ nhà khi bị phát hiện. Ảnh cắt từ clip

Kẻ ngồi sau đeo khẩu trang kín mặt bước xuống và ngang nhiên đi vào trong sân. Mặc cho chó của gia đình sủa liên tục báo động, đối tượng vẫn tiếp cận chiếc xe máy đang dựng ở sân, từ từ quay đầu xe với ý định tẩu thoát.

Lúc này, chủ nhà phát hiện sự việc. Thay vì hoảng sợ bỏ chạy khi bị lộ, tên trộm lập tức rút hung khí mang sẵn trong người ra để đe dọa. Đối mặt với tình huống nguy hiểm và thái độ hung hãn của đối tượng, chủ nhà đành phải lùi lại, liên tục tri hô và chạy ra phía ngoài đường để tránh bị tấn công.

Lợi dụng lúc đó, kẻ gian nhanh chóng chạy ra ngoài cổng, nhảy lên chiếc xe máy do đồng bọn đang nổ máy chờ sẵn rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Camera an ninh ghi lại vụ việc. Clip: MXH

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng trước thái độ liều lĩnh, sẵn sàng dùng hung khí chống trả người dân của các đối tượng trộm cắp hiện nay.