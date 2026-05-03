中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truy bắt kẻ gian táo tợn rút hung khí chống trả chủ nhà ở Lâm Đồng

Chủ Nhật, 09:54, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Tuyên Quang (Lâm Đồng) đang khẩn trương truy xét hai đối tượng trộm xe máy vô cùng manh động. Bị phát hiện lúc đang dắt trộm xe trong sân, kẻ gian không bỏ chạy mà liều lĩnh rút hung khí uy hiếp buộc chủ nhà phải tháo chạy.

Sáng 3/5, Công an xã Tuyên Quang, Lâm Đồng xác nhận đang tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản có tính chất manh động vừa xảy ra tại một nhà dân ở thôn Phú Mỹ (khu vực này trước sáp nhập thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Theo diễn biến được camera an ninh ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 14h ngày 2/5. Thời điểm này, hai đối tượng đi chung một chiếc xe máy dừng trước cổng hộ dân.

truy bat ke gian tao ton rut hung khi chong tra chu nha o lam Dong hinh anh 1
Tên trộm cầm hung khí dọa chủ nhà khi bị phát hiện. Ảnh cắt từ clip

Kẻ ngồi sau đeo khẩu trang kín mặt bước xuống và ngang nhiên đi vào trong sân. Mặc cho chó của gia đình sủa liên tục báo động, đối tượng vẫn tiếp cận chiếc xe máy đang dựng ở sân, từ từ quay đầu xe với ý định tẩu thoát.

Lúc này, chủ nhà phát hiện sự việc. Thay vì hoảng sợ bỏ chạy khi bị lộ, tên trộm lập tức rút hung khí mang sẵn trong người ra để đe dọa. Đối mặt với tình huống nguy hiểm và thái độ hung hãn của đối tượng, chủ nhà đành phải lùi lại, liên tục tri hô và chạy ra phía ngoài đường để tránh bị tấn công.

Lợi dụng lúc đó, kẻ gian nhanh chóng chạy ra ngoài cổng, nhảy lên chiếc xe máy do đồng bọn đang nổ máy chờ sẵn rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Camera an ninh ghi lại vụ việc. Clip: MXH

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng trước thái độ liều lĩnh, sẵn sàng dùng hung khí chống trả người dân của các đối tượng trộm cắp hiện nay.

truy_bat_thanh_cong_doi_tuong_co_hanh_vi_giet_nguoi_sau_16_gio_gay_an.jpg

Truy bắt thành công đối tượng có hành vi “Giết người” sau 16 giờ gây án

VOV.VN - Sau hơn 16 giờ kể từ khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tổ chức truy xét, bắt giữ thành công đối tượng Cù Văn An (SN 1993), khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: Lâm Đồng kẻ gian trộm xe máy trộm cắp tài sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tài xế mệt mỏi trên cao tốc, CSGT trực tiếp cầm lái hỗ trợ
Tài xế mệt mỏi trên cao tốc, CSGT trực tiếp cầm lái hỗ trợ

VOV.VN - Tài xế mệt mỏi dừng xe ven cao tốc, một chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp hỗ trợ điều khiển xe, đưa cả người và phương tiện di chuyển đến nút giao gần nhất để nghỉ ngơi.

Tài xế mệt mỏi trên cao tốc, CSGT trực tiếp cầm lái hỗ trợ

Tài xế mệt mỏi trên cao tốc, CSGT trực tiếp cầm lái hỗ trợ

VOV.VN - Tài xế mệt mỏi dừng xe ven cao tốc, một chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp hỗ trợ điều khiển xe, đưa cả người và phương tiện di chuyển đến nút giao gần nhất để nghỉ ngơi.

Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ cháy tàu dầu ở Lâm Đồng
Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ cháy tàu dầu ở Lâm Đồng

VOV.VN - Khoảng 15h ngày 30/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu dầu vào sáng 29/4. Nhóm thợ lặn đã tìm thấy thi thể cách vị trí tàu cháy khoảng 200 m về phía bờ.

Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ cháy tàu dầu ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ cháy tàu dầu ở Lâm Đồng

VOV.VN - Khoảng 15h ngày 30/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu dầu vào sáng 29/4. Nhóm thợ lặn đã tìm thấy thi thể cách vị trí tàu cháy khoảng 200 m về phía bờ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật