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Venezuela sẽ luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam

Thứ Sáu, 10:17, 10/07/2026
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VOV.VN - Hôm 9/7, tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, thủ đô Caracas, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto đã ra tận cầu thang máy bay tiễn Đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước sau khi kết thúc xuất sắc sứ mệnh nhân đạo giúp Venezuela khắc phục thảm họa trận động đất kép ngày 24/6.

Phát biểu tại lễ tiễn, thay mặt Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), Chính phủ, nhân dân và cá nhân Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodriguez, Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil Pinto đã gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam, tới cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kịp thời gửi đoàn công tác tham gia cứu hộ, cứu nạn gồm 124 cán bộ, chiến sỹ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam, giúp Venezuela khắc phục thảm họa động đất diễn ra vào ngày 26/6 vừa qua.

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Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Andrea Corao và Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ.

Bộ trưởng Yvan Gil nhấn mạnh, bên cạnh cử đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300 ngàn USD để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất, là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc.

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Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto và thành viên đoàn.

Chia sẻ với báo giới sở tại, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định, việc Việt Nam cử đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai xuất phát từ tình đoàn kết truyền thống; từ phương châm đối ngoại và trách nhiệm quốc tế, khẳng định năng lực và sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc gánh vác các nghĩa vụ quốc tế, cùng chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu và thảm họa nhân đạo.

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Đại sứ Vũ Trung Mỹ chia tay các chiến sỹ.

Theo Đại sứ Vũ Trung Mỹ, quyết định này cũng xuất phát từ đạo lý truyền thống “tương thân, tương ái”, "thương người như thể thương thân" luôn là dòng chảy xuyên suốt trong tư duy của người Việt Nam. Sự đồng cảm với những mất mát, đau thương mà nhân dân Venezuela phải gánh chịu do động đất là động lực tinh thần mạnh mẽ thôi thúc các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ lên đường, bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi và những điều kiện khách quan khó khăn tại địa bàn.

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Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến công tác của Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam.

Việc Việt Nam cử đoàn cứu hộ, cứu nạn tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, ngoài những sự ghi nhận, vinh danh của Chính phủ Venezuela, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng những ngày qua đã đưa tin rộng rãi, đậm nét, ca ngợi, tri ân với cán bộ, chiến sỹ và lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam.

Chia sẻ trên các trang mạng xã hội, người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là ở khu đô thị Playa Grande, bang La Guaira, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi các lực lượng Việt Nam không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát mà còn trực tiếp phân phát hàng tấn lương thực, nhu yếu phẩm cho hàng trăm gia đình mất nhà cửa. Báo chí sở tại dẫn lời các chuyên gia đánh giá đây là chiến dịch nhân đạo phức tạp và nguy hiểm bậc nhất mà Việt Nam từng thực hiện. Khả năng thích ứng nhanh và tính kỷ luật của đoàn được dư luận đánh giá rất cao.

Quang Trung/VOV-Washington
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