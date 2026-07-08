Những thời điểm khắc nghiệt khi cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela

Trước khi tới Venezuela tham gia cứu trợ thảm họa, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam từng dẫn đoàn tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025).

Trao đổi ngay tại hiện trường thuộc khu vực Playa Grande, bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết điều kiện tại mỗi nước là khác nhau. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có thời tiết lạnh thì tại Myanmar và Venezuela lại nắng nóng.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tại hiện trường.

Nhấn mạnh thảm họa động đất kép nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ tại Venezuela đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ lưu ý, điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát bị phân hủy nhanh chóng.

"Tại hiện trường tìm kiếm, không khí đặc quánh mùi tử thi. Ban đầu, có những lúc các thành viên đoàn Việt Nam đã đeo đến 3 cái khẩu trang kèm xoa thêm dầu gió, nhưng khi tiến vào trong các công trình đổ sập chỉ chịu được khoảng 10-15 phút là phải ra thay phiên nhau", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, thực tế đó cũng giúp đoàn đúc rút được thêm kinh nghiệm khi thực hiện nhiệm vụ. Điều quan trọng vẫn là chuẩn bị về tâm lý, coi việc tìm kiếm nạn nhân như tìm kiếm người thân của mình thì mới đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như vậy.

Từ đó, những ngày qua, đoàn không ngừng chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm được nhiều nạn nhân nhất có thể để góp phần làm vơi nỗi đau của gia đình họ sau những ngày mòn mỏi chờ tin cũng như giảm bớt đau thương của người dân và đất nước Venezuela nói chung.

Với số lượng công trình cao tầng đổ sập nhiều, thời tiết khắc nghiệt, rung chấn tiếp diễn, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đánh giá so với tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, thực hiện nhiệm vụ lần này tại Venezuela "khó khăn và nguy hiểm nhất".

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an tại hiện trường.

"Đối với tất cả những vị trí tại hiện trường mà đoàn Việt Nam tiến hành tìm kiếm nạn nhân, các đoàn cứu hộ quốc tế trước đó đã từng đến và họ đều thấy khó thực hiện. Nhưng với tinh thần trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quốc tế và nhất là tình cảm của Việt Nam dành cho Venezuela, đoàn không quản ngại khó khăn, hiểm nguy", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định.

Bày tỏ đồng tình với chia sẻ của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, Phó trưởng đoàn Việt Nam cho biết thêm rằng cùng với khó khăn, hiểm nguy, đoàn Việt Nam cũng gặp những thuận lợi trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đó là tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, kinh nghiệm từ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội và công an, sự tạo điều kiện thuận lợi của phía Venezuela.