Vì sao kết quả thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long 6 tháng đầu năm còn thấp?

Đại biểu Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Vĩnh Long đặt câu hỏi: "Qua theo dõi báo cáo kết quả tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận, trong đó có 23 đơn có liên quan đến nội dung phản ánh chậm thi hành án.

Có những vụ việc đã kéo dài 9 năm, 5 năm, 4 năm và thấp nhất là 8 tháng. Với vai trò là Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, đề nghị ông cho biết nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc nhiều vụ việc có điều kiện thi hành nhưng vẫn chưa được giải quyết".

Đại biểu Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Vĩnh Long đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thi hành xong 11.519 việc, đạt 42,25% trên tổng số việc có điều kiện thi hành.

Về nguyên nhân, ông Nguyễn Trúc Sơn cho rằng, khi hợp nhất 3 Cục thi hành án trở thành Thi hành án tỉnh Vĩnh Long. Số biên chế của đội ngũ thi hành án của tỉnh chỉ có khoảng 392 biên chế. So với số biên chế giao là còn thiếu khoảng 20%.

Còn số chấp hành viên, theo quy định phải có ít nhất 60% trong tổng số biên chế. Tuy nhiên, chấp hành viên có mặt để thực hiện công việc chỉ mới có 235 người, còn thiếu tới 112 chấp hành viên.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn của đại biểu.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phải giải quyết hơn 54.300 việc, đứng thứ 3 cả nước về số lượng án phải thi hành. Trong đó, có hơn 27.200 việc có điều kiện thi hành, nhưng mỗi chấp hành viên phải xử lý bình quân khoảng 442 việc, tạo áp lực rất lớn trong quá trình tổ chức thi hành. Khối lượng hồ sơ nhiều, trong khi số vụ việc phức tạp ngày càng tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết.

Một nguyên nhân khách quan khác là phần lớn người phải thi hành án không tự nguyện chấp hành, tìm nhiều cách trì hoãn hoặc trốn tránh nghĩa vụ. Trong khi đó, nhiều quy định của pháp luật về thi hành án còn bất cập, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi chưa có hiệu lực nên nhiều khó khăn phát sinh chưa được tháo gỡ kịp thời.

Đối với các vụ việc có giá trị lớn, việc xử lý tài sản kéo dài do tài sản phải bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản còn trầm lắng. Điều này khiến nhiều vụ việc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ nhưng vẫn chưa thể kết thúc.

Ngoài ra, năm 2026 là năm ngành Thi hành án dân sự tỉnh phải thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh việc tổ chức thi hành án theo chỉ tiêu, toàn hệ thống còn phải hoàn thành việc số hóa hơn 54.300 hồ sơ thi hành án, cập nhật đầy đủ lên nền tảng số theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực, làm ảnh hưởng nhất định đến tiến độ xử lý hồ sơ trong giai đoạn đầu năm.

Ngành đã hoàn thành việc cập nhật 100% hồ sơ, ban hành hơn 15.000 quyết định thi hành án trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong thời gian tới.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long xác định tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Trước hết là tập trung chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng - ngân hàng và các vụ việc có giá trị lớn. Đồng thời, nâng cao chất lượng xác minh, phân loại án, hạn chế tình trạng tồn đọng hồ sơ, bảo đảm mọi vụ việc đều được tác nghiệp đúng quy định và đúng tiến độ.

Song song đó, ngành sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đề xuất bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ chấp hành viên; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và từng công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Trúc Sơn cam kết sẽ làm quyết liệt, cố gắng cùng với các sở, ngành có liên quan trong Ban Chỉ đạo họp hàng quý để kiểm đếm và giao cho các bên liên quan với "6 rõ". Có nghĩa, việc nào đã được xác định rõ thì cơ quan nào chịu trách nhiệm, thời gian nào thực hiện, sản phẩm dứt điểm của vụ việc nào.

Một giải pháp quan trọng khác là đẩy mạnh phối hợp liên ngành giữa cơ quan thi hành án với tòa án, viện kiểm sát, công an, cơ quan quản lý đất đai, chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong xác minh, xử lý tài sản, cưỡng chế thi hành án và bán đấu giá tài sản. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả chuyển đổi số, khai thác tối đa các nền tảng quản lý hồ sơ điện tử để rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý.

Có thể thấy, kết quả thi hành án dân sự của tỉnh Vĩnh Long trong 6 tháng đầu năm 2026 tuy chưa đạt như kỳ vọng nhưng vẫn ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong điều kiện đặc biệt khó khăn.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng quyết tâm của toàn ngành, việc triển khai đồng bộ các giải pháp về tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nghiệp vụ và tăng cường phối hợp liên ngành sẽ tạo động lực quan trọng để công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh bứt phá trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và tỉnh giao.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Thi hành nghiêm minh mọi bản án có hiệu lực VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.



