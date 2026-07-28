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Việt Nam - Australia hướng tới phát triển bền vững từ đầu tư cho con người

Thứ Ba, 18:27, 28/07/2026
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VOV.VN - Chiều 28/7, Bộ trưởng Phát triển quốc tế, Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và Bộ trưởng các vấn đề đa văn hóa Australia Anne Aly đã có buổi nói chuyện chuyên đề về vai trò của đầu tư phát triển con người trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại chương trình.

Tại buổi nói chuyện, Bộ trưởng Anne Aly khẳng định, Australia luôn coi trọng và cam kết kiên định đối với quan hệ hợp tác hơn 50 năm với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp. Theo bà Anne Aly, Việt Nam và Australia cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và luật pháp quốc tế. Trên cơ sở đó, Australia lựa chọn tiếp tục đồng hành, đầu tư và mở rộng hợp tác với Việt Nam. Trong năm nay, Australia dự kiến dành khoảng 98,3 triệu đô la Australia hỗ trợ các chương trình phát triển tại Việt Nam.

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PGS.TS Đoàn Minh Huấn và Bộ trưởng Anne Aly tại buổi nói chuyện chuyên đề. Ảnh Mạnh Thắng

 Bộ trưởng Anne Aly công bố giai đoạn mới của một số chương trình hợp tác trọng điểm giữa Australia và Việt Nam. Trong đó, giai đoạn 3 của chương trình Aus4Skills sẽ được triển khai trong 10 năm tới, tiếp tục hỗ trợ học bổng, đào tạo nghề, phát triển năng lực lãnh đạo và nâng cao chất lượng khu vực công, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ nữ lãnh đạo trẻ, cải cách hành chính công và khả năng thích ứng của nguồn nhân lực trước những yêu cầu phát triển mới. Bên cạnh đó, Australia tiếp tục phối hợp với UN Women triển khai các chương trình hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tiếp cận thị trường, tham gia chuỗi cung ứng và chuyển hóa các ý tưởng kinh doanh thành giá trị kinh tế bền vững.

Bộ trưởng Anne Aly nhấn mạnh, vai trò trung tâm của con người trong phát triển. Bà cho rằng, tài sản lớn nhất của mỗi quốc gia không chỉ nằm ở nguồn tài nguyên hay tiềm lực kinh tế mà trước hết nằm ở con người. Đầu tư cho giáo dục, kỹ năng và cơ hội phát triển của mỗi cá nhân có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

Đồng tình với điều này, PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho rằng, thông điệp “con người là tài sản quý giá nhất” thể hiện sự gặp gỡ sâu sắc trong quan điểm phát triển của Việt Nam và Australia. Đầu tư cho con người, phát hiện và khơi dậy tiềm năng của mỗi cá nhân không chỉ góp phần thay đổi cuộc đời một con người mà còn tạo nên sức mạnh phát triển của gia đình, cộng đồng và đất nước. Phát triển chỉ thực sự bền vững khi mọi người dân đều có cơ hội tham gia, đóng góp và thụ hưởng thành quả; không ai bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, phát triển con người không chỉ là một chính sách xã hội mà phải được xác định là định hướng xuyên suốt trong mọi chiến lược phát triển.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Trên nền tảng đó, Việt Nam nhất quán xác định con người vừa là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất, vừa là mục tiêu của sự phát triển. Mọi chủ trương, chính sách đều hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy năng lực sáng tạo và tạo điều kiện để mỗi người dân được phát triển toàn diện.

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Quang cảnh buổi nói chuyện chuyên đề. Ảnh Mạnh Thắng.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam - Australia, PGS.TS Đoàn Minh Huấn khẳng định giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn là một trong những điểm sáng, tạo nền tảng bền vững cho sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa hai quốc gia. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Australia, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và các đối tác Australia đã đồng hành cùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu chính sách, nâng cao năng lực khu vực công, thúc đẩy bình đẳng giới, giáo dục quyền con người và phát triển đội ngũ lãnh đạo. 

PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, việc Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện đã mở ra giai đoạn hợp tác mới với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, nội dung hợp tác sâu rộng hơn và tầm nhìn dài hạn hơn - điều kiện thuận lợi để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển lãnh đạo, quản trị công, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng lợi ích tương đồng, sự tin cậy và tình hữu nghị giữa hai dân tộc, quan hệ Việt Nam - Australia nói chung, quan hệ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các cơ quan, tổ chức và đối tác Australia nói riêng sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

 

Minh Thư/VOV.VN
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