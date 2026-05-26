English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đào tạo cán bộ lãnh đạo cho Lào

Thứ Ba, 19:47, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời gian tới, các lớp bồi dưỡng chủ yếu được tổ chức tại Lào để tránh việc cán bộ phải rời vị trí công tác quá lâu gây đứt gãy công việc. Phía Việt Nam sẽ hỗ trợ xây dựng khung chương trình và cử chuyên gia sang giảng dạy.

Chiều 26/5, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Đoàn đại biểu Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào (LASES) do TS. Leeber Leebouapao, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LASES làm trưởng đoàn.

Chào mừng TS Leeber Leebouapao và đoàn thăm, làm việc tại Học viện, PGS.TS Đoàn Minh Huấn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được, đặc biệt là thành công của Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII; chúc mừng TS Leeber Leebouapao tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và được phân công làm Chủ tịch LASES. 

Trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cho Lào, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, việc triển khai hợp tác lĩnh vực này được thực hiện trên tinh thần đổi mới của lãnh đạo cấp cao hai Đảng. Thời gian tới, các lớp bồi dưỡng chủ yếu được tổ chức tại Lào để tránh việc cán bộ phải rời vị trí công tác quá lâu gây đứt gãy công việc. Phía Việt Nam sẽ hỗ trợ xây dựng khung chương trình và cử chuyên gia sang giảng dạy.

Để các bài giảng mang tính thực tiễn cao, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị LASES chủ động tham mưu, cung cấp tài liệu, dữ liệu thực tế và cập nhật đường lối Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ông đánh giá cao tính thực tiễn và năng lực tham mưu tư vấn chính sách của LASES, đặc biệt khi đội ngũ lãnh đạo của viện thường xuyên luân chuyển từ các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Lào, giúp các nghiên cứu bám sát hơi thở cuộc sống.

hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh tiep tuc dao tao can bo lanh dao cho lao hinh anh 1
PGS.TS Đoàn Minh Huấn và TS. Leeber Leebouapao trao đổi nội dung hợp tác.

Chủ tịch LASES Leeber Leebouapao cho biết, LASES hiện có 210 cán bộ nhưng đội ngũ trí thức chất lượng cao trình độ tiến sĩ mới chỉ có 13 người, chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển. Do đó, TS Leeber Leebouapao đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện, tăng cường đào tạo nguồn cán bộ khoa học trẻ trình độ cao cho LASES trong thời gian tới.

Với công tác nghiên cứu, lãnh đạo hai cơ quan đã có những trao đổi về công tác chuẩn bị cho hội thảo khoa học 4 bên (giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, LASES và Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào) dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026 tại thủ đô Vientiane (Lào). Chủ đề của hội thảo năm nay là: "Hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào: Tự chủ kinh tế chiến lược và nâng cao năng lực thực thi chính sách trong bối cảnh toàn cầu hóa".

TS Leeber Leebouapao đề xuất tại hội thảo sắp tới cần mời thêm các bộ phận liên quan của Đảng và Chính phủ hai nước tham dự để trực tiếp đánh giá, từ đó nhanh chóng đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. 

PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhất trí với đề xuất này và đề nghị các đơn vị chức năng hai bên khẩn trương phối hợp nghiên cứu sâu các chuyên đề. Giám đốc Học viện gợi mở mở rộng nghiên cứu sang các lĩnh vực giàu tiềm năng như "kinh tế di sản" thông qua khảo cổ học để phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Hai bên cũng thống nhất tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn diện biên bản ghi nhớ hợp tác thời gian qua để phát huy các mặt tích cực, khắc phục hạn chế và bổ sung các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn. Lãnh đạo hai cơ quan tái khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các nội dung trao đổi, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Nam-Thư/VOV.VN
Tag: PGS.TS Đoàn Minh Huấn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Lào
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - Ngày 25/5/2026, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề: “Phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới: Cơ sở khoa học và định hướng chính sách”.

Xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - Ngày 25/5/2026, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề: “Phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới: Cơ sở khoa học và định hướng chính sách”.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững ổn định chính trị
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững ổn định chính trị

VOV.VN - Chiều 25/5, Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức hội thảo “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và định hướng cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững ổn định chính trị

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững ổn định chính trị

VOV.VN - Chiều 25/5, Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức hội thảo “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và định hướng cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Bế mạc lớp bồi dưỡng xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ cơ sở
Bế mạc lớp bồi dưỡng xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ cơ sở

VOV.VN - Chiều 24/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã bế mạc “Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở” sau 2 ngày diễn ra.

Bế mạc lớp bồi dưỡng xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ cơ sở

Bế mạc lớp bồi dưỡng xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ cơ sở

VOV.VN - Chiều 24/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã bế mạc “Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở” sau 2 ngày diễn ra.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội