Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đào tạo cán bộ lãnh đạo cho Lào

Chiều 26/5, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Đoàn đại biểu Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào (LASES) do TS. Leeber Leebouapao, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LASES làm trưởng đoàn.

Chào mừng TS Leeber Leebouapao và đoàn thăm, làm việc tại Học viện, PGS.TS Đoàn Minh Huấn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được, đặc biệt là thành công của Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII; chúc mừng TS Leeber Leebouapao tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và được phân công làm Chủ tịch LASES.

Trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cho Lào, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, việc triển khai hợp tác lĩnh vực này được thực hiện trên tinh thần đổi mới của lãnh đạo cấp cao hai Đảng. Thời gian tới, các lớp bồi dưỡng chủ yếu được tổ chức tại Lào để tránh việc cán bộ phải rời vị trí công tác quá lâu gây đứt gãy công việc. Phía Việt Nam sẽ hỗ trợ xây dựng khung chương trình và cử chuyên gia sang giảng dạy.

Để các bài giảng mang tính thực tiễn cao, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị LASES chủ động tham mưu, cung cấp tài liệu, dữ liệu thực tế và cập nhật đường lối Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ông đánh giá cao tính thực tiễn và năng lực tham mưu tư vấn chính sách của LASES, đặc biệt khi đội ngũ lãnh đạo của viện thường xuyên luân chuyển từ các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Lào, giúp các nghiên cứu bám sát hơi thở cuộc sống.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn và TS. Leeber Leebouapao trao đổi nội dung hợp tác.

Chủ tịch LASES Leeber Leebouapao cho biết, LASES hiện có 210 cán bộ nhưng đội ngũ trí thức chất lượng cao trình độ tiến sĩ mới chỉ có 13 người, chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển. Do đó, TS Leeber Leebouapao đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện, tăng cường đào tạo nguồn cán bộ khoa học trẻ trình độ cao cho LASES trong thời gian tới.

Với công tác nghiên cứu, lãnh đạo hai cơ quan đã có những trao đổi về công tác chuẩn bị cho hội thảo khoa học 4 bên (giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, LASES và Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào) dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026 tại thủ đô Vientiane (Lào). Chủ đề của hội thảo năm nay là: "Hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào: Tự chủ kinh tế chiến lược và nâng cao năng lực thực thi chính sách trong bối cảnh toàn cầu hóa".

TS Leeber Leebouapao đề xuất tại hội thảo sắp tới cần mời thêm các bộ phận liên quan của Đảng và Chính phủ hai nước tham dự để trực tiếp đánh giá, từ đó nhanh chóng đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhất trí với đề xuất này và đề nghị các đơn vị chức năng hai bên khẩn trương phối hợp nghiên cứu sâu các chuyên đề. Giám đốc Học viện gợi mở mở rộng nghiên cứu sang các lĩnh vực giàu tiềm năng như "kinh tế di sản" thông qua khảo cổ học để phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Hai bên cũng thống nhất tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn diện biên bản ghi nhớ hợp tác thời gian qua để phát huy các mặt tích cực, khắc phục hạn chế và bổ sung các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn. Lãnh đạo hai cơ quan tái khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các nội dung trao đổi, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.