Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao bằng tiến sĩ cho 64 nghiên cứu sinh và bằng thạc sĩ cho 132 học viên cao học, trong đó có 3 tiến sĩ và 1 thạc sĩ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Phát biểu buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm bày tỏ tin tưởng trên mỗi cương vị công tác, các học viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người cán bộ, nhất là cán bộ được đào tạo từ Trường Đảng Trung ương là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần làm sáng rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm trao bằng tiến sĩ cho các học viên. (Ảnh: Phạm Cường)

Ông Hoàng Phúc Lâm mong rằng các học viên tiếp tục giữ tinh thần học tập suốt đời, phẩm chất liêm chính, khiêm tốn học hỏi, nghiêm túc trong nghiên cứu và quyết liệt trong hành động; không ngừng học tập làm chủ tri thức mới, liên tục cập nhật, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, quản trị hiện đại, năng lực làm việc trong môi trường số và hội nhập quốc tế.

"Các bạn cần gắn tri thức với hành động, gắn nghiên cứu với thực tiễn, giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, xây dựng Đảng vững mạnh, đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc", ông Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.

Với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tư duy chiến lược, khả năng tổ chức thực tiễn và tinh thần phụng sự, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh mô hình giảng viên-học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, chuyển đổi số, xây dựng học liệu hiện đại và mở rộng hợp tác quốc tế.