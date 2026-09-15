Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền với cán bộ cấp cao Lào

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chương trình diễn ra trong bối cảnh hai Đảng đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - thời điểm mà cả hai bên đều đứng trước yêu cầu chuyển hóa đường lối thành thể chế, chính sách và hành động cụ thể. Chính bối cảnh đó quy định tính thiết thực của chương trình: Những vấn đề được lựa chọn trao đổi là những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý của cả hai nước.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn phát biểu khai mạc chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề đối với cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh Mạnh Thắng

PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu ba nhóm vấn đề trọng tâm.

Về xây dựng nhà nước pháp quyền và hoàn thiện thể chế, Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, công tác thi hành pháp luật và xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh. "Trọng tâm của nhóm vấn đề này là cơ chế thể chế hóa đường lối của Đảng thành pháp luật và các giải pháp bảo đảm hiệu lực thực thi pháp luật. Giá trị của thể chế phải được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Mỗi quy định cần được xem xét trên cả ba phương diện: tính đúng đắn, tính khả thi và tác động thực tế khi triển khai", theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn.

Về kiểm soát quyền lực và quản lý nguồn lực công sẽ tập trung vào vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quản lý tài chính, tài sản công. PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải gắn chặt với cơ chế kiểm tra, giám sát theo nguyên tắc: "Phân cấp, phân quyền phải gắn với các điều kiện bảo đảm thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm càng phải rõ ràng và sự kiểm soát càng phải chặt chẽ".

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho rằng, trong quản lý nguồn lực công cần tuân thủ nghiêm pháp luật và bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực. Việc phòng ngừa thất thoát, lãng phí phải bắt đầu ngay từ khâu xác định nhu cầu, lựa chọn ưu tiên và quyết định phân bổ nguồn lực. Song song với đó là yêu cầu khuyến khích, bảo vệ bảo vệ cán bộ chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, bảo đảm sự chặt chẽ của kỷ luật không làm triệt tiêu tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ.

Đại biểu và học viên dự lễ khai mạc. Ảnh Mạnh Thắng

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị chương trình cần tập trung trao đổi về nâng cao năng lực dự báo, nhận diện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống; kinh nghiệm kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước; giữ vững độc lập, tự chủ, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, phát triển đến đâu an ninh đến đấy.

Để chương trình đạt hiệu quả cao, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung phân tích những vấn đề cốt lõi, những tình huống cụ thể và kinh nghiệm xử lý của Việt Nam gắn với bối cảnh, điều kiện thực hiện, kết quả đạt được và cả những hạn chế trong thực tiễn; đồng thời dành thời lượng thỏa đáng cho thảo luận hai chiều. PGS.TS Đoàn Minh Huấn mong muốn học viên Lào tích cực chia sẻ những vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại địa phương, đơn vị mình phụ trách, để các phiên trao đổi thực sự trở thành diễn đàn đối thoại chuyên môn.