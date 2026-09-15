English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền với cán bộ cấp cao Lào

Thứ Ba, 14:27, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 15/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề đối với cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chương trình diễn ra trong bối cảnh hai Đảng đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - thời điểm mà cả hai bên đều đứng trước yêu cầu chuyển hóa đường lối thành thể chế, chính sách và hành động cụ thể. Chính bối cảnh đó quy định tính thiết thực của chương trình: Những vấn đề được lựa chọn trao đổi là những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý của cả hai nước.

viet nam chia se kinh nghiem xay dung nha nuoc phap quyen voi can bo cap cao lao hinh anh 1
PGS.TS Đoàn Minh Huấn  phát biểu khai mạc chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề đối với cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh Mạnh Thắng

PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu ba nhóm vấn đề trọng tâm.

Về xây dựng nhà nước pháp quyền và hoàn thiện thể chế, Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, công tác thi hành pháp luật và xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh. "Trọng tâm của nhóm vấn đề này là cơ chế thể chế hóa đường lối của Đảng thành pháp luật và các giải pháp bảo đảm hiệu lực thực thi pháp luật. Giá trị của thể chế phải được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Mỗi quy định cần được xem xét trên cả ba phương diện: tính đúng đắn, tính khả thi và tác động thực tế khi triển khai", theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn.

Về kiểm soát quyền lực và quản lý nguồn lực công sẽ tập trung vào vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quản lý tài chính, tài sản công. PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải gắn chặt với cơ chế kiểm tra, giám sát theo nguyên tắc: "Phân cấp, phân quyền phải gắn với các điều kiện bảo đảm thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm càng phải rõ ràng và sự kiểm soát càng phải chặt chẽ".

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho rằng, trong quản lý nguồn lực công cần tuân thủ nghiêm pháp luật và bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực. Việc phòng ngừa thất thoát, lãng phí phải bắt đầu ngay từ khâu xác định nhu cầu, lựa chọn ưu tiên và quyết định phân bổ nguồn lực. Song song với đó là yêu cầu khuyến khích, bảo vệ bảo vệ cán bộ chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, bảo đảm sự chặt chẽ của kỷ luật không làm triệt tiêu tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ.

viet nam chia se kinh nghiem xay dung nha nuoc phap quyen voi can bo cap cao lao hinh anh 2
Đại biểu và học viên dự lễ khai mạc. Ảnh Mạnh Thắng

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị chương trình cần tập trung trao đổi về nâng cao năng lực dự báo, nhận diện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống; kinh nghiệm kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước; giữ vững độc lập, tự chủ, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, phát triển đến đâu an ninh đến đấy.

Để chương trình đạt hiệu quả cao, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung phân tích những vấn đề cốt lõi, những tình huống cụ thể và kinh nghiệm xử lý của Việt Nam gắn với bối cảnh, điều kiện thực hiện, kết quả đạt được và cả những hạn chế trong thực tiễn; đồng thời dành thời lượng thỏa đáng cho thảo luận hai chiều. PGS.TS Đoàn Minh Huấn mong muốn học viên Lào tích cực chia sẻ những vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại địa phương, đơn vị mình phụ trách, để các phiên trao đổi thực sự trở thành diễn đàn đối thoại chuyên môn. 

Minh Thư/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF thúc đẩy hợp tác vì trẻ em
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF thúc đẩy hợp tác vì trẻ em

VOV.VN - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF tại Việt Nam thống nhất tăng cường hợp tác giai đoạn 2026-2031, tập trung nghiên cứu, tư vấn chính sách và nâng cao năng lực cán bộ về trẻ em, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF thúc đẩy hợp tác vì trẻ em

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF thúc đẩy hợp tác vì trẻ em

VOV.VN - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF tại Việt Nam thống nhất tăng cường hợp tác giai đoạn 2026-2031, tập trung nghiên cứu, tư vấn chính sách và nâng cao năng lực cán bộ về trẻ em, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Chiều ngày 22/8, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Chiều ngày 22/8, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác với các đối tác Israel
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác với các đối tác Israel

VOV.VN - Ngày 11/8, PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Yaron Mayer đến chào kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác với các đối tác Israel

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác với các đối tác Israel

VOV.VN - Ngày 11/8, PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Yaron Mayer đến chào kết thúc nhiệm kỳ công tác.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội