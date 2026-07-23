English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam đề cao luật pháp quốc tế trong giải quyết vấn đề Biển Đông

Thứ Năm, 17:41, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việt Nam đề nghị các bên kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), đồng thời thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Chiều 23/7, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ quan điểm của Việt Nam trước câu hỏi của phóng viên về diễn biến căng thẳng ở bãi Cỏ Mây thời gian vừa qua. Theo đó, người phát ngôn cho biết, Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết các tranh chấp, khác biệt bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

viet nam de cao luat phap quoc te trong giai quyet van de bien Dong hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng (Ảnh: BNG)

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cũng cho biết, tại Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Philippines, các nước ASEAN và các đối tác đã nhấn mạnh ưu tiên là bảo đảm ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm trong mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng thực chất và rộng mở. Đồng thời, khẳng định tiếp tục tập trung thực thi các cam kết của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN và hiện thực hóa các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2026 cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

“ASEAN cùng với các nước đối tác đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. 

Các nước ASEAN và Trung Quốc cũng đã khẳng định nỗ lực trong năm 2026 sẽ hoàn tất đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982”, bà Phạm Thu Hằng nói.

thu_truong_le_thi_thu_hang.jpg

Việt Nam đề cao UNCLOS tại phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an

VOV.VN - Ngày 27/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận cấp cao về chủ đề “An toàn và bảo vệ các tuyến đường thủy trong lĩnh vực hàng hải”, do Bahrain, Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an đề xuất với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Tổ chức hàng hải thế giới.

Lê Hoàng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan, Campuchia thúc đẩy hòa giải UNCLOS về ranh giới và năng lượng biển
Thái Lan, Campuchia thúc đẩy hòa giải UNCLOS về ranh giới và năng lượng biển

VOV.VN - Thái Lan và Campuchia đang tiến gần hơn tới việc hoàn tất thành lập Ủy ban Hòa giải gồm 5 thành viên theo Phụ lục V của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), mở ra bước tiến mới trong nỗ lực giải quyết vấn đề vùng biển chồng lấn tại Vịnh Thái Lan thông qua các cơ chế pháp lý quốc tế.

Thái Lan, Campuchia thúc đẩy hòa giải UNCLOS về ranh giới và năng lượng biển

Thái Lan, Campuchia thúc đẩy hòa giải UNCLOS về ranh giới và năng lượng biển

VOV.VN - Thái Lan và Campuchia đang tiến gần hơn tới việc hoàn tất thành lập Ủy ban Hòa giải gồm 5 thành viên theo Phụ lục V của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), mở ra bước tiến mới trong nỗ lực giải quyết vấn đề vùng biển chồng lấn tại Vịnh Thái Lan thông qua các cơ chế pháp lý quốc tế.

Singapore và Malaysia đề cao tuân thủ UNCLOS 1982 trong quản lý eo biển
Singapore và Malaysia đề cao tuân thủ UNCLOS 1982 trong quản lý eo biển

VOV.VN - Singapore và Malaysia mới đây tái khẳng định vai trò nền tảng của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) trong quản lý các eo biển Singapore và Malacca, qua đó bảo đảm quyền quá cảnh an toàn, thông suốt và lợi ích chính đáng của các bên liên quan. 

Singapore và Malaysia đề cao tuân thủ UNCLOS 1982 trong quản lý eo biển

Singapore và Malaysia đề cao tuân thủ UNCLOS 1982 trong quản lý eo biển

VOV.VN - Singapore và Malaysia mới đây tái khẳng định vai trò nền tảng của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) trong quản lý các eo biển Singapore và Malacca, qua đó bảo đảm quyền quá cảnh an toàn, thông suốt và lợi ích chính đáng của các bên liên quan. 

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo luật phê chuẩn Công ước Luật Biển (UNCLOS)
Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo luật phê chuẩn Công ước Luật Biển (UNCLOS)

VOV.VN - Hôm nay (16/1), với sự thống nhất tuyệt đối, Quốc hội Campuchia đã chính thức thông qua dự thảo luật phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Đây là bước ngoặt lịch sử trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và khẳng định vị thế của Vương quốc này trên các diễn đàn hàng hải quốc tế.

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo luật phê chuẩn Công ước Luật Biển (UNCLOS)

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo luật phê chuẩn Công ước Luật Biển (UNCLOS)

VOV.VN - Hôm nay (16/1), với sự thống nhất tuyệt đối, Quốc hội Campuchia đã chính thức thông qua dự thảo luật phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Đây là bước ngoặt lịch sử trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và khẳng định vị thế của Vương quốc này trên các diễn đàn hàng hải quốc tế.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội