Việt Nam đề cao UNCLOS tại phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an

Tại phiên thảo luận, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo an toàn hàng hải toàn cầu đang trở thành phép thử đối với trật tự quốc tế khi cướp biển, khủng bố, cạnh tranh địa chính trị và các hành động cản trở tự do hàng hải tiếp tục đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Ông kêu gọi bảo đảm an toàn cho thủy thủ, khôi phục lưu thông hàng hải không cản trở, tôn trọng luật pháp quốc tế và các quyền đi lại trên biển, đồng thời thúc đẩy đối thoại, kiềm chế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ​​​​Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại phiên họp.

Đa số quốc gia tham dự cuộc họp bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột dẫn đến những thách thức nghiêm trọng đối với các tuyến vận tải biển trọng yếu, đồng thời nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn và thông suốt của các tuyến hàng hải quốc tế là điều kiện thiết yếu đối với thương mại, năng lượng, chuỗi cung ứng và tăng trưởng toàn cầu.

Các nước cũng khẳng định sự cần thiết tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm quyền tự do hàng hải, hàng không và kêu gọi tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ tàu thương mại và thuyền viên.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình an ninh hàng hải đang diễn biến phức tạp tại các tuyến vận tải biển chiến lược, đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz. Tình hình này đe dọa hòa bình và ổn định quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung toàn cầu và phát triển kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Thứ trưởng đồng thời bày tỏ lo ngại tác động của tình hình căng thẳng hiện này về khía cạnh nhân đạo, nhất là đối với tàu và thuyền viên đang ở eo biển Hormuz.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định quyền tự do hàng hải, hàng không, bao gồm quyền qua lại an toàn, liên tục và không bị cản trở qua các eo biển quốc tế phải được tôn trọng trên cơ sở luật pháp quốc tế, như đã được quy định tại Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, khung pháp lý toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương.

Việt Nam kêu gọi các quốc gia thành viên diễn giải và áp dụng Công ước Luật biển một cách nhất quán và thiện chí, không mang tính lựa chọn, trong đó quyền và nghĩa vụ phải song hành. Thứ trưởng nhấn mạnh mọi tranh chấp và khác biệt phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Thứ trưởng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không tiến hành các hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng, ủng hộ đối thoại và biện pháp ngoại giao để xây dựng lòng tin tiến tới giải pháp bền vững.

Thứ trưởng khẳng định vai trò quan trọng của Hội đồng bảo an và các tổ chức chuyên môn như Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) trong việc bảo đảm thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế, an toàn và an ninh hàng hải, đồng thời hoan nghênh các sáng kiến khu vực phù hợp với Chương VIII của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và các giải pháp hòa bình.