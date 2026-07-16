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Singapore và Malaysia đề cao tuân thủ UNCLOS 1982 trong quản lý eo biển

Thứ Năm, 11:26, 16/07/2026
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VOV.VN - Singapore và Malaysia mới đây tái khẳng định vai trò nền tảng của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) trong quản lý các eo biển Singapore và Malacca, qua đó bảo đảm quyền quá cảnh an toàn, thông suốt và lợi ích chính đáng của các bên liên quan. 

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày hôm qua (15/7), Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam cho biết đã có các cuộc trao đổi thực chất với Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar, Thủ tướng Anwar Ibrahim, các quan chức cấp cao và giới doanh nghiệp trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia từ ngày 12-15/7/2026.

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Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Nguồn: Bernama

Một trong những nội dung trọng tâm hai bên đã thảo luận là quyền quá cảnh an toàn, thông suốt và không áp đặt lệ phí với tàu thuyền đi qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, trong đó có eo biển Singapore và eo biển Malacca. Theo Tổng thống Tharman, ba quốc gia Singapore, Malaysia và Indonesia đang phối hợp quản lý tuyến hàng hải này theo cơ chế hợp tác, phối hợp với các quốc gia và các bên liên quan huy động những khoản đóng góp tự nguyện nhằm tăng cường an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường. Tổng thống Singapore nhấn mạnh, cơ chế này đã phát huy hiệu quả, trở thành một mô hình tiêu biểu về quản lý các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở bảo đảm lợi ích của tất cả các bên liên quan, đồng thời tuân thủ luật biển quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Singapore và Malaysia cũng nhất trí tăng cường phối hợp trong triển khai các sáng kiến hợp tác khu vực, bảo đảm Singapore sẽ đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2027. Theo Tổng thống Singapore, bên cạnh việc tiếp tục củng cố thị trường và hội nhập kinh tế nội khối, ASEAN còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng xanh, thúc đẩy kinh tế số, phát triển trung tâm dữ liệu. Việc này không chỉ phù hợp với lợi ích nhiều quốc gia thành viên mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới ngày càng phân mảnh. 

Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh cần phải nỗ lực hết sức để tránh sức ép chính trị và tránh chọn bên trong cạnh tranh nước lớn, thay vào đó, cần duy trì và củng cố quan hệ cân bằng, thực chất với các cường quốc, đồng thời tiếp tục mở rộng các liên kết và hợp tác với những khu vực khác trên thế giới.

Liên quan hợp tác song phương, Tổng thống Tharman cho biết Singapore và Malaysia có mối quan hệ bổ trợ chặt chẽ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Điều này được thể hiện rõ qua việc hai nước đẩy mạnh kết nối hạ tầng và phát triển Đặc khu kinh tế Johor-Singapore.

Thời gian qua, lãnh đạo Singapore và Malaysia duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Trước đó, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thăm Malaysia vào tháng 2/2026, trong khi Bộ trưởng Cao cấp Lý Hiển Long thăm và làm việc tại các bang Pahang và Terengganu của Malaysia vào tháng 5/2026.

PV/VOV-Bangkok
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