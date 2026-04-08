Hội đồng Bảo an không thông qua dự thảo về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz

Dự thảo nghị quyết, do Bahrain cùng một số quốc gia Trung Đông đề xuất, kêu gọi các nước tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, bao gồm triển khai các biện pháp hộ tống tàu thuyền. Văn bản cũng yêu cầu Iran chấm dứt ngay các hành động tấn công nhằm vào tàu thương mại và không cản trở tự do hàng hải.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz chỉ trích quyết định phủ quyết của Nga và Trung Quốc, cho rằng hai nước này đã đứng về phía Iran trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược toàn cầu đang bị đe dọa. Ông nhấn mạnh eo biển Hormuz là tuyến hàng hải thiết yếu đối với kinh tế thế giới, không thể bị “biến thành con tin” hay bị sử dụng như một công cụ gây sức ép.

Đại diện Mỹ cũng cáo buộc Iran gia tăng các hành động gây bất ổn, bao gồm tấn công tàu thương mại, triển khai mìn và sử dụng tên lửa, máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trong khu vực. Theo phía Mỹ, những hành động này đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gián đoạn vận chuyển dầu mỏ, lương thực và hàng hóa thiết yếu.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc bảo vệ lập trường của mình khi cho rằng dự thảo nghị quyết chưa phản ánh đầy đủ nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho rằng văn bản chỉ tập trung vào các hành động của Iran mà bỏ qua những diễn biến khác trong khu vực, bao gồm các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Đại sứ Trung Quốc Phó Công cũng cho rằng dự thảo thiếu tính cân bằng và toàn diện, đồng thời kêu gọi các bên giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại và xử lý các nguyên nhân sâu xa.

Về phía Iran, Đại sứ Amir Iravani cho rằng dự thảo nghị quyết mang tính “trừng phạt nạn nhân”, khi không tính đến quyền tự vệ và lợi ích quốc gia của Tehran tại khu vực Vịnh Ba Tư.