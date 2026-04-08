Hội đồng Bảo an không thông qua dự thảo về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz

Thứ Tư, 06:24, 08/04/2026
VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 7/4 đã không thông qua dự thảo nghị quyết về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết, bất chấp việc 11 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, trong khi Colombia và  Pakistan bỏ phiếu trắng.

Dự thảo nghị quyết, do Bahrain cùng một số quốc gia Trung Đông đề xuất, kêu gọi các nước tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, bao gồm triển khai các biện pháp hộ tống tàu thuyền. Văn bản cũng yêu cầu Iran chấm dứt ngay các hành động tấn công nhằm vào tàu thương mại và không cản trở tự do hàng hải.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz chỉ trích quyết định phủ quyết của Nga và Trung Quốc, cho rằng hai nước này đã đứng về phía Iran trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược toàn cầu đang bị đe dọa. Ông nhấn mạnh eo biển Hormuz là tuyến hàng hải thiết yếu đối với kinh tế thế giới, không thể bị “biến thành con tin” hay bị sử dụng như một công cụ gây sức ép.

hoi dong bao an khong thong qua du thao ve an ninh hang hai tai eo bien hormuz hinh anh 1
Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết để bác nghị quyết dự thảo về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz (Ảnh: UN).

Đại diện Mỹ cũng cáo buộc Iran gia tăng các hành động gây bất ổn, bao gồm tấn công tàu thương mại, triển khai mìn và sử dụng tên lửa, máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trong khu vực. Theo phía Mỹ, những hành động này đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gián đoạn vận chuyển dầu mỏ, lương thực và hàng hóa thiết yếu.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc bảo vệ lập trường của mình khi cho rằng dự thảo nghị quyết chưa phản ánh đầy đủ nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho rằng văn bản chỉ tập trung vào các hành động của Iran mà bỏ qua những diễn biến khác trong khu vực, bao gồm các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Đại sứ Trung Quốc Phó Công cũng cho rằng dự thảo thiếu tính cân bằng và toàn diện, đồng thời kêu gọi các bên giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại và xử lý các nguyên nhân sâu xa.

Về phía Iran, Đại sứ Amir Iravani cho rằng dự thảo nghị quyết mang tính “trừng phạt nạn nhân”, khi không tính đến quyền tự vệ và lợi ích quốc gia của Tehran tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Quang Trung/VOV-Washington
Sắp có tin tốt về Iran sau đề xuất ngừng bắn 2 tuần của Pakistan?

VOV.VN - Một nguồn tin khu vực cho biết:"dự kiến ​​sẽ có tin tốt từ cả hai phía trong thời gian ngắn tới” và các cuộc thảo luận tìm giải pháp cho xung đột ở Iran được Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir trực tiếp dẫn dắt. Nguồn tin này cho biết thêm rằng một thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết tối 7/4.

VOV.VN - Một nguồn tin khu vực cho biết:"dự kiến ​​sẽ có tin tốt từ cả hai phía trong thời gian ngắn tới” và các cuộc thảo luận tìm giải pháp cho xung đột ở Iran được Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir trực tiếp dẫn dắt. Nguồn tin này cho biết thêm rằng một thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết tối 7/4.

Chiến sự Trung Đông hôm nay 8/4: Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản

VOV.VN - Chiến sự Trung Đông hôm nay 8/4, Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản, Pakistan kêu gọi Mỹ gia hạn tối hậu thư, Giáo hoàng phản đối chiến tranh.

VOV.VN - Chiến sự Trung Đông hôm nay 8/4, Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản, Pakistan kêu gọi Mỹ gia hạn tối hậu thư, Giáo hoàng phản đối chiến tranh.

Iran doạ nhấn chìm cả khu vực trong bóng tối nếu Mỹ tấn công nhà máy điện

VOV.VN - Nguồn tin từ Tehran cảnh báo nước này có thể khiến toàn bộ khu vực rơi vào tình trạng mất điện nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện của Iran.

VOV.VN - Nguồn tin từ Tehran cảnh báo nước này có thể khiến toàn bộ khu vực rơi vào tình trạng mất điện nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện của Iran.

