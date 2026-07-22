Việt Nam đóng góp tích cực để đưa quan hệ ASEAN - Nga phát triển thực chất

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm tại Kazan là dấu mốc quan trọng, khẳng định giá trị chiến lược của quan hệ ASEAN - Nga và tạo động lực mới cho hợp tác hai bên.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Nga. (Ảnh: BTC ASEAN)

Đột phá hợp tác kinh tế và năng lượng ASEAN - Nga

Để chuyển tầm nhìn và cam kết của lãnh đạo thành các kết quả cụ thể, Bộ trưởng đề nghị hai bên tạo đột phá về hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại 45 tỷ USD vào năm 2035; sớm cụ thể hoá Tuyên bố chung ASEAN - Nga về hợp tác năng lượng, trong đó ưu tiên phát triển cơ sở lưu trữ và dự trữ nhiên liệu chiến lược, mở rộng thương mại LNG, tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, điện hạt nhân dân sự và công nghệ tiết kiệm năng lượng… Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị ASEAN và Nga mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu chung, hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số và an ninh số; phát huy hiệu quả Đối thoại ASEAN - Nga về an ninh ICT và cơ chế hợp tác giữa Nga với các quan chức cao cấp ASEAN về chuyển đổi số, trong đó có hỗ trợ triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng. Trong lĩnh vực văn hoá xã hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường kết nối nhân dân thông qua thúc đẩy du lịch, mở rộng các đường bay trực tiếp và hợp tác thanh niên. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực tổ chức thành công Hội nghị các Nhà ngoại giao trẻ ASEAN - Nga lần thứ hai vào năm 2027.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các tranh chấp; hoan nghênh Nga tiếp tục đóng vai trò tích cực tại khu vực, ủng hộ vai trò trung tâm và các lập trường chung của ASEAN đối với những vấn đề ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

Việt Nam tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nga

Hướng tới việc Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027–2030, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN và Nga đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nga phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai bên và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Chia sẻ thành công và các kết quả cụ thể của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tháng 6/2026 tại Kazan, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga đối với hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, và quyết tâm triển khai hiệu quả các thoả thuận, quyết định của Lãnh đạo cấp cao.

Về hợp tác cụ thể, Bộ trưởng Sergei Lavrov đề nghị ASEAN và Nga tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực như chính trị-an ninh, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh công nghệ thông tin, hợp tác biển, thương mại và đầu tư, năng lượng, lương thực và phân bón, chuyển đổi số và AI, giáo dục, giao lưu thanh niên và văn hoá… Phía Nga cũng hoan nghênh và sẵn sàng hỗ trợ ASEAN tăng cường hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Các nước ASEAN đánh giá cao Nga tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và tham gia tích cực các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như EAS, ARF, ADMM+, đồng thời đề nghị hai bên khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân. Các Bộ trưởng thống nhất ưu tiên hàng đầu là khẩn trương cụ thể hoá các cam kết cấp cao thành những chương trình, dự án cụ thể, phù hợp với tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Các Bộ trưởng cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh mạng, chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, quản lý thiên tai, y tế, giáo dục, du lịch và giao lưu thanh niên.