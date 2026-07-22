ASEAN và 11 đối tác đối thoại: Định hướng và đề xuất hợp tác cùng có lợi

Tại các hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác đều cho rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và bất ổn ở Trung Đông đang định hình lại khu vực, trong khi sự chuyển đổi công nghệ nhanh chóng mang lại cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, ASEAN tiếp tục nổi lên là động lực tăng trưởng và bền vững của thế kỷ 21. ASEAN và đối tác cam kết đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác, phối hợp hành động ứng phó các thách thức chung, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Nhiều định hướng và đề xuất hợp tác quan trọng đã được đối tác đối thoại ASEAN đưa ra tại các phiên họp.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại Hội nghị ASEAN-Nga. Ảnh: ASEAN.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định, Mỹ sẽ tận dụng mọi công cụ sẵn có để tăng cường các mối quan hệ với ASEAN, bao gồm cả vấn đề viện trợ nước ngoài. Ông Rubio nhấn mạnh đặc biệt hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực năng lượng: "Mỹ tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực bằng cách hỗ trợ phát triển thị trường LNG, triển khai các công nghệ lưới điện của Mỹ và hỗ trợ lưới điện ASEAN, xây dựng các chương trình năng lượng hạt nhân dân sự an toàn, bảo mật và có trách nhiệm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực, bao gồm cả chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Khi ASEAN tìm cách thực hiện Hiệp định An ninh Dầu mỏ ASEAN, Mỹ cũng sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các vấn đề liên quan đến năng lượng".

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyu cho biết, Tầm nhìn ASEAN-Hàn Quốc về Chính sách Đối tác Chiến lược (CSP) sẽ là định hướng thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN - Hàn Quốc trong thời gian tới, phù hợp chặt chẽ với các ưu tiên của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Hàn Quốc cũng nêu ra các dự án hợp tác cụ thể đang được triển khai, bao gồm sáng kiến ​​hợp tác trí tuệ nhân tạo và chương trình công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

"Tầm nhìn này thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ và đưa ra định hướng chính sách để Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác với ASEAN trong những năm tới. Hai bên đang nỗ lực thực hiện những hợp tác cụ thể như Sáng kiến ​​đồng hành AI, Sáng kiến ​​công nghiệp văn hóa và sáng tạo... Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN để tiếp tục hoàn thiện và cùng nhau thực hiện tầm nhìn CSP", Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyu nói.

Với Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN kể từ năm 2019, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, "lợi ích chung" là nền tảng để hoàn thành mọi việc. Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với ASEAN trên cơ sở nguyên tắc hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng có lợi, kêu gọi tăng cường đoàn kết để giải quyết các thách thức và bất ổn đang nổi lên, đồng thời thúc đẩy hòa bình và phát triển khu vực và toàn cầu: "Hành trình đã trải qua một lần nữa cho thấy sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau là nền tảng của tình láng giềng tốt đẹp. Chân thành là con đường dẫn đến hợp tác. Lợi ích chung là nền tảng để hoàn thành mọi việc. Cởi mở và bao dung là chìa khóa cho sự thịnh vượng. Đây là những kinh nghiệm quý báu mà ASEAN và Trung Quốc đã trải qua và nên tiếp tục phát huy".

Ngoại trưởng Rubio tuyên bố Mỹ cam kết với ASEAN bằng hành động cụ thể VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định, Mỹ sẽ tận dụng mọi công cụ sẵn có trong chính phủ để tăng cường các mối quan hệ với ASEAN, bao gồm cả vấn đề viện trợ nước ngoài.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt càng khẳng định vai trò là diễn đàn đối thoại, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác, góp phần duy trì một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. Các đối tác khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và hỗ trợ ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh: "Nga tin tưởng vững chắc rằng ASEAN là đối tác đáng tin cậy và cùng chí hướng. Nga luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong tất cả các vấn đề khu vực và đóng góp vào việc củng cố quan hệ giữa các quốc gia, dựa trên các nguyên tắc luật pháp quốc tế, cởi mở và bình đẳng. Tôi nhấn mạnh, cần tôn trọng lợi ích của tất cả các bên tham gia".

Tại các hội nghị, các nước đều nhận định trong thế giới biến động như hiện nay, không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết những thách thức, đồng thời nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của hợp tác, đối tác và đối thoại.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết Ottawa đặt mục tiêu hoàn thành một thỏa thuận thương mại tự do với ASEAN trong năm nay, gọi thỏa thuận này là một khoản đầu tư chiến lược vào khả năng phục hồi kinh tế.