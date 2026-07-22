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Ngoại trưởng Rubio tuyên bố Mỹ cam kết với ASEAN bằng hành động cụ thể

Thứ Tư, 11:08, 22/07/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định, Mỹ sẽ tận dụng mọi công cụ sẵn có trong chính phủ để tăng cường các mối quan hệ với ASEAN, bao gồm cả vấn đề viện trợ nước ngoài.

Cam kết của Mỹ đối với ASEAN đang được thể hiện bằng hành động, với các khoản đầu tư, cung cấp các giải pháp cũng như hỗ trợ an ninh... Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Mỹ tại Manila, Philippines, hôm 22/7. Ông nhấn mạnh quan hệ đối tác của Mỹ với ASEAN vì lợi ích quốc gia và Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ.

ngoai truong rubio tuyen bo my cam ket voi asean bang hanh dong cu the hinh anh 1
(Ảnh: ASEAN)

Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định, Mỹ sẽ tận dụng mọi công cụ sẵn có trong chính phủ để tăng cường các mối quan hệ với ASEAN, bao gồm cả vấn đề viện trợ nước ngoài. Là một phần của nỗ lực đó, Mỹ đang dành 2,5 tỷ USD vào các khoản đầu tư chiến lược của chính phủ Mỹ tại Đông Nam Á, vì sự phát triển của ASEAN cũng nằm trong lợi ích của Mỹ.

Ông Rubio nhấn mạnh: “Tương lai và câu chuyện của thế kỷ 21 sẽ được viết nên ở khu vực Đông Nam Á. An ninh và thịnh vượng của Mỹ ở Đông Nam Á sẽ luôn phụ thuộc lẫn nhau. Khi ASEAN phát triển nền kinh tế số, đa dạng hóa các nguồn năng lượng và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn, Mỹ muốn cung cấp các giải pháp cho những vấn đề khu vực này. Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những đối tác nổi bật và đáng tin cậy nhất của ASEAN trong mỗi nỗ lực này”.

Theo Ngoại trưởng Rubio, Mỹ cũng cam kết hỗ trợ an ninh trong khu vực thông qua khoản viện trợ gần 130 triệu USD cho các nước ASEAN trong công tác rà phá bom mìn; tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực bằng cách hỗ trợ phát triển thị trường LNG, triển khai các công nghệ lưới điện của Mỹ và hỗ trợ lưới điện ASEAN, xây dựng các chương trình năng lượng hạt nhân dân sự an toàn, bảo mật và có trách nhiệm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực, bao gồm cả chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Khi ASEAN tìm cách thực hiện Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN, Mỹ cũng sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các vấn đề liên quan đến năng lượng.

Đề cập tình hình Trung Đông mà nhiều nước ASEAN bày tỏ quan ngại về các tác động gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ có lập trường cởi mở về cuộc xung đột ở Trung Đông và sẵn sàng tham gia đàm phán và giải quyết những khác biệt với Iran: “Nếu họ nghiêm túc, chúng tôi cũng nghiêm túc. Nếu họ không, thì chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình và cả lợi ích của các đồng minh”.

Ông Rubio cũng kêu gọi quyền tự do lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Là nước điều phối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn khẳng định trong 5 thập kỷ qua, quan hệ ASEAN-Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với sự hợp tác hiện nay bao trùm cả 3 trụ cột của cộng đồng ASEAN. Với dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Mỹ vào năm tới, cũng như 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mang đến một cơ hội đầy tham vọng cho chương tiếp theo của quan hệ đối tác, trong bối cảnh những biến động địa chính trị và địa kinh tế sâu sắc, những thay đổi công nghệ nhanh chóng và những thách thức xuyên quốc gia ngày càng phức tạp. Hai bên cần tiếp tục định hình mối quan hệ đối tác mang tính chiến lược, bền vững và đáp ứng được những nhu cầu và nguyện vọng chung của khu vực và người dân.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm nay bước sang ngày làm việc thứ ba với tâm điểm là 11 cuộc họp với các Đối tác Đối thoại (Ấn Độ, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh, EU). Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sẽ tham dự các cuộc họp này.

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Việt Nam đưa ra 4 đề xuất nhằm củng cố đoàn kết, tự cường và liên kết ASEAN

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM - 59) hôm nay chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Lễ khai mạc và các cuộc họp.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến hôm 22/7 có cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Manila bên lề Hội nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Trung Quốc có thể tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung sắp tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng 9.

Phát biểu khi đến Manila tham dự Hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Marco Rubio bày tỏ mong đợi sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh. Ông cũng cho rằng giữa Mỹ và Trung Quốc có những bất đồng. Tuy nhiên là các quốc gia hùng mạnh và quan trọng, hai bên cần phải tiếp tục đối thoại và duy trì mối quan hệ.

Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm nay bước sang ngày làm việc thứ ba với tâm điểm là 11 cuộc họp với các Đối tác Đối thoại (Ấn Độ, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh, EU). 

Điện Kremlin hôm 20/7 cho biết sẽ hoan nghênh các cuộc tiếp xúc giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Hội nghị ASEAN tại Manila. Khi được hỏi về khả năng diễn ra cuộc gặp như vậy, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga ủng hộ cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu. Tuy nhiên không có cuộc tiếp xúc nào giữa điện Kremlin và Nhà Trắng trong những ngày gần đây.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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