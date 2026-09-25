Việt Nam - EU tổ chức Phiên họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 7

Tại Phiên họp, hai bên đã rà soát, đánh giá toàn diện quan hệ Việt Nam - EU, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà 2 bên cùng quan tâm. Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam – EU tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng và thực chất, đặc biệt sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 1/2026.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam; Ủy ban hỗn hợp cùng các Tiểu ban liên quan cần tiếp tục phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy triển khai hiệu quả các định hướng, cam kết lớn và chương trình hợp tác giữa hai bên.

Các đại biểu dự phiên họp

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việt Nam và EU là những đối tác chia sẻ nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn, về cách tiếp cận đối với các vấn đề khu vực và quốc tế; ngày càng tăng cường phối hợp, mở rộng hợp tác trên cả bình diện song phương và tại các diễn đàn đa phương giữa Việt Nam – EU cũng như Việt Nam với các nước thành viên của EU; cùng đóng góp vào xử lý các thách thức chung và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Quan trọng hơn hết là cùng kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, góp phần thúc đẩy phát triển thịnh vượng của mỗi bên và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam – EU, đóng góp vào xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới”.

Phía EU cũng đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam; khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng, ưu tiên của EU tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và mong muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào thực chất.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả EVFTA, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp hai bên; đồng thời phối hợp xử lý các vấn đề còn tồn tại. Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối các chương trình, nguồn lực và dự án cụ thể trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) và Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), nhất là trong phát triển hạ tầng xanh, năng lượng sạch và các chuỗi giá trị bền vững.

Quang cảnh phiên họp

Việt Nam đề nghị EU tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt; xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ không hợp tác về thuế và cùng đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư cụ thể.

Hai bên xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hướng hợp tác trọng tâm; đồng thời tăng cường hợp tác về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và thích ứng với các quy định mới của EU. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác biển, giao lưu nhân dân, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu thế hệ trẻ.

Về khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, vai trò của Liên Hợp Quốc và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về Biển Đông, hai bên chia sẻ quan ngại trước những diễn biến phức tạp gần đây; tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; nhấn mạnh mọi bất đồng, tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).