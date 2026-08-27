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Việt Nam gửi điện thăm hỏi Trung Quốc và Nepal về thiên tai

Thứ Năm, 12:05, 27/08/2026
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VOV.VN - Ngày 26/8/2026, tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal đã xảy ra lũ quét và sạt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Sáng ngày 27/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh.

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Các ngôi nhà bị bùn đất bao phủ sau trận lũ quét tại Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26/8/2026. Ảnh: Reuters

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Dol Prasad Aryal.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal.

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Điều gì gây ra dòng lũ kinh hoàng ở Nepal?

VOV.VN - Các nhà khoa học cho rằng một vụ sạt lở lớn liên quan đến băng và đá có thể đã gây ra dòng lũ dữ dội quét qua Nepal và Tây Tạng, trong khi khả năng do mưa lớn được đánh giá thấp.

Việt Cường/VOV
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