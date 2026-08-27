Sạt lở đất ở biên giới Nepal-Trung Quốc: Lớp bùn dày 1,5m cản trở nỗ lực cứu nạn

Lũ quét và sạt lở đất xảy ra dọc biên giới Nepal - Trung Quốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng, cuốn trôi nhà cửa, cầu đường và nhiều công trình. Theo một phóng viên của truyền thông nhà nước Trung Quốc có mặt tại huyện Gyirong, thuộc khu tự trị Tây Tạng, bùn đất và các đống đổ nát vẫn chặn lối vào cửa khẩu vào sáng 27/8.

Một khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh: Tân Hoa xã

“Rìa khối đất đá sạt lở cách cửa khẩu Gyirong khoảng 2,5 km và lớp bùn đất dày gần 1,5 m tại mép ngoài”, phóng viên Wang Qian cho biết trên đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc. Theo ông, tình trạng này khiến công tác cứu hộ tiếp theo gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng cứu hộ được đặt trong tình trạng cảnh giác cao trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở bùn đất và sập đường, có thể đe dọa an toàn của nhân viên cứu hộ. Các đội công tác đang thận trọng đánh giá những nguy cơ này trong quá trình tìm cách tiếp cận cửa khẩu.

Truyền thông Trung Quốc cho biết mưa lớn trong đêm cũng gây thêm trở ngại cho hoạt động cứu hộ. Việc huy động máy móc hạng nặng và các thiết bị chuyên dụng để giải phóng các tuyến đường hiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều cơ quan chức năng đã điều động lực lượng đến hỗ trợ. Hơn 100 nhân viên cứu hộ tăng cường, chủ yếu từ Bắc Kinh và tỉnh Tứ Xuyên, dự kiến đến khu vực vào sáng 27/8.

Tối 26/8, quân đội Trung Quốc điều động máy bay không người lái (UAV) tới khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại. Tuy nhiên, hoạt động này cũng vấp phải “điều kiện thời tiết phức tạp”, theo CCTV. Một UAV khác được triển khai nhằm hỗ trợ duy trì thông tin liên lạc khẩn cấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận lũ quét hôm 26/8 được dự báo tiếp tục có mưa trong ngày 27/8, với khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào buổi chiều. Nhiệt độ ban ngày dự kiến dao động từ 26-35°C, trước khi giảm xuống khoảng 15-22°C vào ban đêm và sáng 28/8. Giới chức địa phương cho biết mưa lớn và lớp bùn đất dày đang tiếp tục cản trở hoạt động cứu hộ, trong khi hàng trăm người vẫn được cho là mất tích.