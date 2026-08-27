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34 người Australia và 5 người New Zealand mất tích trong lũ quét ở Nepal

Thứ Năm, 11:16, 27/08/2026
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VOV.VN - Lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26/8 đã khiến ít nhất 160 người chết - con số này dự kiến tiếp tục tăng do nơi đây là địa điểm được nhiều du khách quốc tế yêu thích. Theo báo cáo ban đầu, hiện có gần 40 công dân Australia và New Zealand bị mất tích trong khu vực này.

Trong thông báo đưa ra ngày 27/8, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết có ít nhất 34 công dân của nước này đang bị mất tích trong trận lũ quét ở Nepal: “Tôi nắm được thông tin có ít nhất 34 công dân Australia trong số những người bị mất tích trong trận lũ quét. Những người này tham gia các đoàn hành hương và các tour du lịch riêng biệt”.

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Bùn đất từ lũ quét kinh hoàng tại Nepal hôm 26/8. Ảnh: Reuters.

Trong số những người dân Australia đang bị mất tích có một nhóm khách du lịch gồm 15 người, trong đó có 2 bé trai 11 tuổi và 14 tuổi và một người 64 tuổi.

Khu vực bị lũ quét là một địa điểm yêu thích của khách du lịch, vì vậy, ngoài người dân Australia thì nhiều công dân của các quốc gia khác cũng đang bị mất tích tại khu vực này trong đó có ít nhất 5 người New Zealand, 122 người Ấn Độ, 47 người Mỹ, 33 người Anh, 24 người Canada và một số công dân đến Hàn Quốc, Nam Phi, Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Hiện nay cơ quan chức năng Australia và New Zealand đang nỗ lực liên hệ với chính quyền địa phương và các bên liên quan để tìm kiếm công dân và hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả của thảm họa.

Mặc dù không công bố chi tiết nhưng Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết nước này đang thảo luận về gói cứu trợ nhân đạo khẩn cấp dành cho Nepal: “Hiện chúng tôi đang phối hợp với chính quyền Nepal, Liên hợp quốc, tổ chức Chữ Thập đỏ và các tổ chức khác để thảo luận về các biện pháp cứu trợ nhân đạo. Tôi sẽ chia sẻ về điều này trong những ngày tới”.

Việt Nga/VOV-Australia
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