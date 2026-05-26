Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác quốc phòng và nghị viện

Thứ Ba, 17:27, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

Chiều nay (26/5), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ do Hạ Nghị sĩ Micheal Baumgartner (Đảng Cộng hòa, bang Washington), Thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng chào đón Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua có sự phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Hạ Nghị sĩ Micheal Baumgartner (Đảng Cộng hòa, bang Washington), Thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ tại buổi tiếp (Ảnh: VGP)

Trong quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước, hai bên thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Cùng với những kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư… Hoa Kỳ cũng rất tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, triển khai các dự án tẩy độc dioxin, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là những cầu nối hữu nghị thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục - đào tạo, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng, đào tạo phi công, đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam…

Các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, có những đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. (Ảnh: VGP)

Các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho đời sống người dân; cho biết chuyến thăm của đoàn tới Việt Nam lần này với thông điệp mong muốn truyền tải là góp phần hơn nữa trong vun đắp tình hữu nghị, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Hoa Kỳ và Việt Nam.

Cảm ơn những thiện chí hợp tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại buổi tiếp, các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, có những đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, nhất là những lĩnh vực được Đại tướng Phan Văn Giang quan tâm, đề cập.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có các nội dung về an ninh, quốc phòng.

Theo Nguyễn Hoàng/VGP
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ

VOV.VN - Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ phát triển hết sức tốt đẹp. Hợp tác quốc phòng không ngừng được mở rộng, phát triển với nhiều hình thức phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

VOV.VN - Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ phát triển hết sức tốt đẹp. Hợp tác quốc phòng không ngừng được mở rộng, phát triển với nhiều hình thức phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

VOV.VN - Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

VOV.VN - Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

