Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác quốc phòng và nghị viện

Vui mừng chào đón Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua có sự phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Hạ Nghị sĩ Micheal Baumgartner (Đảng Cộng hòa, bang Washington), Thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ tại buổi tiếp (Ảnh: VGP)

Trong quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước, hai bên thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Cùng với những kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư… Hoa Kỳ cũng rất tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, triển khai các dự án tẩy độc dioxin, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là những cầu nối hữu nghị thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục - đào tạo, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng, đào tạo phi công, đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam…

Các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, có những đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. (Ảnh: VGP)

Các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho đời sống người dân; cho biết chuyến thăm của đoàn tới Việt Nam lần này với thông điệp mong muốn truyền tải là góp phần hơn nữa trong vun đắp tình hữu nghị, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Hoa Kỳ và Việt Nam.

Cảm ơn những thiện chí hợp tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại buổi tiếp, các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, có những đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, nhất là những lĩnh vực được Đại tướng Phan Văn Giang quan tâm, đề cập.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có các nội dung về an ninh, quốc phòng.