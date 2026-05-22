中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Thứ Sáu, 20:16, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 22/5, tại Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Cùng tham gia các hoạt động của đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng và năng lượng - dầu khí tiếp tục được xác định là những trụ cột quan trọng.

Dai tuong phan van giang hoi kien thu ky hoi dong an ninh lien bang nga hinh anh 1
Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng ​​​​​​ An ninh Liên bang Nga. 

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao các kết quả tích cực đã đạt được trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua, nổi bật là: hợp tác quân, binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng 2 nước; đào tạo; hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; tích cực ủng hộ, tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên chủ trì tổ chức; phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)... Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và dành các suất học bổng về đào tạo cho quân nhân Việt Nam.

Dai tuong phan van giang hoi kien thu ky hoi dong an ninh lien bang nga hinh anh 2
Quang cảnh cuộc hội kiến. 

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp và kết quả đạt được trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam vào tháng 12-2025, đồng thời chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu khẳng định Liên bang Nga ưu tiên phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; mong muốn thời gian tới 2 bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần củng cố tin cậy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga.
Trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước, 2 bên nhất trí tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, gồm: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm; thúc đẩy hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo; giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước; thúc đẩy hợp tác đào tạo; tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thông qua thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, môi trường biển...

tiep_tuc_cung_co_va_tang_cuong_hop_tac_quoc_phong_viet_nam-lien_bang_nga_2.jpg

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Andrey Belousov. Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Nga Đại tướng Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị Phó thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga
Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Andrey Belousov. Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Andrey Belousov. Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ

VOV.VN - Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ phát triển hết sức tốt đẹp. Hợp tác quốc phòng không ngừng được mở rộng, phát triển với nhiều hình thức phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ

VOV.VN - Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ phát triển hết sức tốt đẹp. Hợp tác quốc phòng không ngừng được mở rộng, phát triển với nhiều hình thức phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng 80 năm ngành Tuyên huấn Quân đội
Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng 80 năm ngành Tuyên huấn Quân đội

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ kỳ vọng ngành Tuyên huấn Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng 80 năm ngành Tuyên huấn Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng 80 năm ngành Tuyên huấn Quân đội

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ kỳ vọng ngành Tuyên huấn Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915
Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915

VOV.VN - Chiều 28/4 tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn đại biểu do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915

VOV.VN - Chiều 28/4 tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn đại biểu do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri Thái Nguyên sau Kỳ họp thứ Nhất
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri Thái Nguyên sau Kỳ họp thứ Nhất

VOV.VN - Chiều 28/4, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri Thái Nguyên sau Kỳ họp thứ Nhất

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri Thái Nguyên sau Kỳ họp thứ Nhất

VOV.VN - Chiều 28/4, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội