Triều Tiên khẳng định lại "vị thế cường quốc hạt nhân" tại Liên hợp quốc

Các báo lớn nhất của Hàn Quốc như Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia (KBS), Yonhap News… số ra hôm nay (28/9) đồng loạt đưa tin về phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, trong đó nhấn mạnh "vị thế cường quốc hạt nhân của Triều Tiên không thể bị lật đổ".

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Theo KBS, trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Kim Son-gyong tuyên bố “khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên là một lực lượng tuyệt đối để bảo vệ chủ quyền và an ninh trước sự xâm lược và các mối đe dọa từ bên ngoài”. Ông Kim cũng chỉ trích sự hợp tác an ninh giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc và cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn "Lá chắn Tự do Ulchi", cũng như việc Mỹ công nhận Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân, cho rằng những động thái này càng làm gia tăng bất ổn an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Đại diện Triều Tiên cũng dẫn việc Nhật Bản thử nghiệm phóng tên lửa hành trình tầm xa và tăng cường năng lực phòng thủ, cho rằng Tokyo đang đẩy nhanh quá trình "tái vũ trang". Tuy nhiên, Thứ trưởng Kim Son-gyong không trực tiếp đề cập đối thoại Mỹ - Triều trong bài phát biểu của mình, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không đưa ra thông điệp cụ thể nào về việc nối lại đối thoại với Triều Tiên trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Yonhap News cho biết đây là năm thứ 2 liên tiếp Thứ trưởng Kim Son-gyong phát biểu tại Liên hợp quốc. Theo Yonhap, từ năm 2019 đến năm 2024, Triều Tiên đã không cử phái đoàn cấp cao tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc trong 6 năm, nhưng năm ngoái, ông Kim Son-gyong đã tham dự, đánh dấu sự trở lại của việc Triều Tiên cử phái đoàn cấp cao sau 7 năm.