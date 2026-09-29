English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triều Tiên khẳng định lại "vị thế cường quốc hạt nhân" tại Liên hợp quốc

Thứ Ba, 12:19, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến phát biểu của đại diện CHDCND Triều Tiên tại diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc về vấn đề hạt nhân.

 

Các báo lớn nhất của Hàn Quốc như Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia (KBS), Yonhap News… số ra hôm nay (28/9) đồng loạt đưa tin về phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, trong đó nhấn mạnh "vị thế cường quốc hạt nhân của Triều Tiên không thể bị lật đổ".

trieu tien khang dinh lai vi the cuong quoc hat nhan tai lien hop quoc hinh anh 1
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Theo KBS, trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Kim Son-gyong tuyên bố “khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên là một lực lượng tuyệt đối để bảo vệ chủ quyền và an ninh trước sự xâm lược và các mối đe dọa từ bên ngoài”. Ông Kim cũng chỉ trích sự hợp tác an ninh giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc và cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn "Lá chắn Tự do Ulchi", cũng như việc Mỹ công nhận Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân, cho rằng những động thái này càng làm gia tăng bất ổn an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Đại diện Triều Tiên cũng dẫn việc Nhật Bản thử nghiệm phóng tên lửa hành trình tầm xa và tăng cường năng lực phòng thủ, cho rằng Tokyo đang đẩy nhanh quá trình "tái vũ trang". Tuy nhiên, Thứ trưởng Kim Son-gyong không trực tiếp đề cập đối thoại Mỹ - Triều trong bài phát biểu của mình, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không đưa ra thông điệp cụ thể nào về việc nối lại đối thoại với Triều Tiên trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Yonhap News cho biết đây là năm thứ 2 liên tiếp Thứ trưởng Kim Son-gyong phát biểu tại Liên hợp quốc. Theo Yonhap, từ năm 2019 đến năm 2024, Triều Tiên đã không cử phái đoàn cấp cao tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc trong 6 năm, nhưng năm ngoái, ông Kim Son-gyong đã tham dự, đánh dấu sự trở lại của việc Triều Tiên cử phái đoàn cấp cao sau 7 năm.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược
Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược

VOV.VN - Đích thân lãnh tụ tối cao Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử vũ khí, bao gồm tên lửa chiến lược, trên tàu khu trục mới nhất của nước này - chiến hạm Kang Kon.

Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược

Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược

VOV.VN - Đích thân lãnh tụ tối cao Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử vũ khí, bao gồm tên lửa chiến lược, trên tàu khu trục mới nhất của nước này - chiến hạm Kang Kon.

Hình ảnh cha con lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa hiện đại
Hình ảnh cha con lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa hiện đại

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gần đây đã công bố hình ảnh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un cùng người con gái của ông, Kim Ju Ae, cùng thử những khẩu súng bắn tỉa mới nhất của nước này.

Hình ảnh cha con lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa hiện đại

Hình ảnh cha con lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa hiện đại

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gần đây đã công bố hình ảnh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un cùng người con gái của ông, Kim Ju Ae, cùng thử những khẩu súng bắn tỉa mới nhất của nước này.

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể gửi thêm quân tới Nga để đối phó Ukraine
Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể gửi thêm quân tới Nga để đối phó Ukraine

VOV.VN - Các nghị sĩ Hàn Quốc hôm 26/6 dẫn nguồn tin tình báo nước này cho hay, Triều Tiên có thể triển khai thêm binh sĩ sang Nga để hỗ trợ nước này đối phó Ukraine trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới. Theo họ, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Moscow.

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể gửi thêm quân tới Nga để đối phó Ukraine

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể gửi thêm quân tới Nga để đối phó Ukraine

VOV.VN - Các nghị sĩ Hàn Quốc hôm 26/6 dẫn nguồn tin tình báo nước này cho hay, Triều Tiên có thể triển khai thêm binh sĩ sang Nga để hỗ trợ nước này đối phó Ukraine trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới. Theo họ, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Moscow.

Phản ứng của ông Kim Jong Un sau khi tàu chiến mới của Triều Tiên bị sự cố nặng
Phản ứng của ông Kim Jong Un sau khi tàu chiến mới của Triều Tiên bị sự cố nặng

VOV.VN - Tàu chiến mới nhất của Triều Tiên đã bị hư hại nghiêm trọng trong lễ hạ thủy hôm 21/5. Lãnh đạo tối cao Kim Jong Un đã chứng kiến tai nạn này. Ông tuyên bố điều này làm tổn hại uy tín của đất nước và ông cam kết trừng phạt những người chịu trách nhiệm, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên.

Phản ứng của ông Kim Jong Un sau khi tàu chiến mới của Triều Tiên bị sự cố nặng

Phản ứng của ông Kim Jong Un sau khi tàu chiến mới của Triều Tiên bị sự cố nặng

VOV.VN - Tàu chiến mới nhất của Triều Tiên đã bị hư hại nghiêm trọng trong lễ hạ thủy hôm 21/5. Lãnh đạo tối cao Kim Jong Un đã chứng kiến tai nạn này. Ông tuyên bố điều này làm tổn hại uy tín của đất nước và ông cam kết trừng phạt những người chịu trách nhiệm, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên giữa bài toán hạt nhân và cơ hội đối thoại
Bán đảo Triều Tiên giữa bài toán hạt nhân và cơ hội đối thoại

VOV.VN - Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng nhiệt, khi chiều 20/9, Triều Tiên liên tiếp tiến hành hai vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy nối lại đối thoại Mỹ - Triều.

Bán đảo Triều Tiên giữa bài toán hạt nhân và cơ hội đối thoại

Bán đảo Triều Tiên giữa bài toán hạt nhân và cơ hội đối thoại

VOV.VN - Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng nhiệt, khi chiều 20/9, Triều Tiên liên tiếp tiến hành hai vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy nối lại đối thoại Mỹ - Triều.

Triều Tiên chỉ trích IAEA tiêu chuẩn kép trong vấn đề hạt nhân
Triều Tiên chỉ trích IAEA tiêu chuẩn kép trong vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã cáo buộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) có tiêu chuẩn kép sau khi cơ quan này thông qua một nghị quyết chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên chỉ trích IAEA tiêu chuẩn kép trong vấn đề hạt nhân

Triều Tiên chỉ trích IAEA tiêu chuẩn kép trong vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã cáo buộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) có tiêu chuẩn kép sau khi cơ quan này thông qua một nghị quyết chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ