Việt Nam làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Ngày 27/4, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT RevCon) lần thứ 11 đã chính thức khai mạc.

Tham dự hội nghị có đại diện của 191 quốc gia thành viên Hiệp ước và nhiều tổ chức quốc tế liên quan. Dưới chủ đề "Củng cố tính toàn vẹn và sức sống của Hiệp ước NPT trong bối cảnh an ninh toàn cầu mới", hội nghị lần này tập trung vào việc rà soát và thúc đẩy việc thực thi các trụ cột của Hiệp ước.

Tại phiên khai mạc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã được các nước thành viên tín nhiệm chính thức bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Hội nghị cũng đã thông qua danh sách các Phó Chủ tịch và lãnh đạo các uỷ ban chuyên môn.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT RevCon) lần thứ 11

Trong phát biểu đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Hội nghị, Đại sứ Đỗ Hùng Việt bày tỏ niềm vinh dự của Việt Nam và cá nhân Đại sứ được tất cả các nước thành viên đồng thuận giao phó trọng trách, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hiệp ước NPT trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Đại sứ khẳng định sẽ thúc đẩy tiến trình thảo luận minh bạch và bao trùm, phối hợp chặt chẽ với tất cả các quốc gia thành viên nhằm hướng tới kết quả thực chất, góp phần củng cố vai trò và hiệu lực của Hiệp ước NPT.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ lo ngại về việc cộng đồng quốc tế đang dần lãng quên hiểm họa hạt nhân, trong khi lòng tin chiến lược suy giảm, chạy đua vũ trang gia tăng và các cơ chế kiểm soát vũ khí bị xói mòn.

Tổng Thư ký khẳng định Hiệp ước NPT tiếp tục là nền tảng của cơ chế không phổ biến hạt nhân toàn cầu, nhưng đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng, đòi hỏi các quốc gia khẩn trương tái khẳng định cam kết.

Tham gia phiên thảo luận chung, đại diện nhiều quốc gia thể hiện quan ngại về môi trường an ninh và chính trị toàn cầu trước những thách thức nghiêm trọng và phức tạp nhất trong nhiều thập kỷ qua, nhất là những điểm nóng xung đột, đòi hỏi các quốc gia phải tái cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu của NPT nhằm ngăn chặn thảm họa hạt nhân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng đoàn Việt Nam, đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung, khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Hiệp ước NPT. Xem đây là nền tảng quan trọng trong cấu trúc an ninh quốc tế, Việt Nam kêu gọi các nước tuân thủ nghiêm túc, cân bằng cả ba trụ cột về giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân.

Trong đó, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm đặc biệt cần thực hiện các cam kết giải trừ quân bị và không đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin và tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược. Các quốc gia cũng cần thúc đẩy các cơ chế quốc tế bổ trợ như sớm đưa vào thực thi Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và tăng cường gia nhập, phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW).

Việt Nam đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng và quyền lợi của các quốc gia đang phát triển trong sử dụng hòa bình năng lượng nguyên tử nhằm thúc đẩy sự tiến bộ, thông qua tăng cường cường hợp tác quốc tế, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, chuyên môn và bảo đảm nguồn tài chính bền vững.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng chia sẻ nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện chính sách pháp luật quốc gia, thể hiện qua việc thông qua Chiến lược phát triển và ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình đến năm 2035, với tầm nhìn đến năm 2050, và thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, tập trung vào các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng.

Trước những thách thức toàn cầu đầy phức tạp, Việt Nam cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định sự ủng hộ đối với giá trị của Hiệp ước NPT qua việc tăng cường nỗ lực tập thể và thông qua văn kiện kết quả Hội nghị cân bằng, thực chất, định hướng cho chu kỳ tiếp theo của Hiệp ước.

Đoàn Việt Nam dự hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 sẽ diễn ra trong 4 tuần (từ ngày 27/4/2026 đến ngày 22/5/2026) với nhiều phiên họp chuyên sâu giữa các quốc gia thành viên Hiệp ước.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm Trưởng đoàn và có sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng, kiêm Phó Trưởng thường trực Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các đại diện của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao.