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Phó Thủ tướng Thường trực thăm các công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào

Thứ Hai, 15:16, 21/09/2026
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VOV.VN - Ngày 21/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm một số công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào tại Thủ đô Vientiane.

Sáng 21/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào theo lời mời của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm một số công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào tại Thủ đô Vientiane, gồm Trung tâm Quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Trung tâm Chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào, Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam và địa điểm dự kiến xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Tại Trung tâm Quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Phó Thủ tướng Thường trực và Đoàn đại biểu Việt Nam đã nghe giới thiệu về kết quả triển khai Dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Bộ Công an Lào.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Việt Nam tại Trung tâm Quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân. (Ảnh: VGP)

Hệ thống quản lý dân cư của Lào được xây dựng trên nền tảng số, tích hợp các thông tin cơ bản của người dân như họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, nơi ở, quan hệ gia đình…, đồng thời kết nối với hệ thống thông tin địa lý (GIS). Việc số hóa dữ liệu dân cư theo từng địa bàn giúp cơ quan chức năng theo dõi biến động dân cư, kiểm tra, phát hiện dữ liệu trùng lặp, bất thường, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý dân cư và bảo đảm an ninh, trật tự.

Dữ liệu dân cư cũng phục vụ công tác quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội, như quy hoạch trường học, cơ sở y tế, hạ tầng điện, nước, giao thông; phân bổ ngân sách, nhân lực và hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Hệ thống được thiết kế với yêu cầu bảo mật cao, phân quyền truy cập, ghi vết hoạt động và có khả năng kết nối với các hệ thống thông tin khác.

Trong lĩnh vực căn cước công dân, hai bên tiếp tục triển khai hợp tác, hỗ trợ trong hoạt động thu nhận hồ sơ, cấp căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc; phát triển các tiện ích, ứng dụng định danh điện tử, cơ sở dữ liệu dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip, phục vụ quản lý nhà nước và cải cách hành chính.

Dự án góp phần hỗ trợ Lào hiện đại hóa công tác quản lý dân cư, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, đồng thời thể hiện sự hợp tác, hỗ trợ thiết thực giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Việt Nam dâng hoa trước cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Cùng với Dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân, Trung tâm Chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào là công trình do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ, nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở làm việc và điều hành của lực lượng Công an Lào.

Trung tâm được xây dựng với nhà làm việc 8 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 28.000 m², cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và thiết bị hiện đại. Công trình được thiết kế phù hợp với quy hoạch, cảnh quan khu vực, đồng thời kế thừa các nét truyền thống văn hóa của Lào.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Trung tâm Chỉ huy an ninh sẽ đáp ứng yêu cầu về nơi làm việc, điều hành, chỉ huy tập trung của Bộ Công an Lào, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Việt Nam dâng hoa trước cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam có diện tích hơn 30.000 m², với không gian văn hóa-sinh thái và cảnh quan mang đậm bản sắc văn hóa của hai nước.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Việt Nam tại địa điểm dự kiến xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Công trình phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi, thể dục, thể thao của người dân, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và sân chơi cho thanh thiếu niên.

Công viên cũng là địa điểm giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Với vị trí tại khu vực được quy hoạch trở thành một trung tâm đô thị của Thủ đô Vientiane, Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam hướng tới trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, văn hóa và giáo dục, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại địa điểm dự kiến xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực và Đoàn đại biểu Việt Nam khảo sát, nghe báo cáo về công tác chuẩn bị khởi động dự án xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 50 ha, nằm cạnh Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Theo định hướng, Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ hoạt động phù hợp với pháp luật Lào và các điều ước quốc tế có liên quan. Chương trình đào tạo dự kiến tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Lào, như khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, kinh doanh và quản lý, công nghệ-kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, Việt Nam học, Lào học và một số ngành phù hợp khác.

Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam xây dựng đề án thành lập trường, trong đó có các nội dung về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ cấu tổ chức, quản trị và lộ trình phát triển; đồng thời thành lập nhóm công tác chung để triển khai các nội dung hợp tác.

Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam được định hướng trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu và giao lưu văn hóa, góp phần mở rộng hợp tác giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường giao lưu giữa Việt Nam và Lào.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 17/9, tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

Theo Phương Nguyên/Báo Chính phủ
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