Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác tuyên giáo, góp phần vun đắp tình đoàn kết

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương dành cho Đoàn.

Đồng chí Sakhone Phommalath giới thiệu tổng quát tình hình nước Lào từ đầu năm đến nay, nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng mà Lào vừa thực hiện và cho biết về nhiệm vụ của ban.

“Ban Tuyên huấn Trung ương chúng tôi chủ động thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách thường xuyên, liên tục và kịp thời đến nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện; một phần khó khăn trong kinh tế được giải quyết. Lào đang có những nỗ lực nhằm hạn chế lạm phát, phát triển kinh tế”, đồng chí Sakhone Phommalath cho biết.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hội đàm với đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đồng chí Sakhone Phommalath cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, Lào vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Việt Nam đã luôn quan tâm, theo dõi và dành sự giúp đỡ quý báu, kịp thời đối với Lào.

Đồng chí Sakhone Phommalath bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, đồng thời đặc biệt trân trọng sự phối hợp, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng đối với nước Lào cũng như với Ban. “Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần xây dựng, bảo vệ và gìn giữ truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại; phát huy tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai ban ngày càng chặt chẽ và hiệu quả”.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Đồng chí Phan Xuân Thủy giới thiệu một số nét khái quát về tình hình đất nước, nhấn mạnh một số sự kiện lớn và những nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm đến nay; đồng thời giới thiệu sơ qua về Ban Tuyên giáo Trung ương và công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới. Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung thực hiện chức năng tham mưu chiến lược của Đảng về công tác tuyên giáo, trong đó chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; tuyên truyền; thông tin đối ngoại; chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; văn hóa - văn nghệ và xây dựng Đảng về tư tưởng.

“Trong bối cảnh mới, chúng tôi chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng khoa học, thực chất, bám sát yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông mới, nhất là đối với thế hệ trẻ; tăng cường phối hợp giữa các lĩnh vực tuyên giáo, giữa Trung ương với địa phương và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm, chuyên ngành và yêu cầu nhiệm vụ”, đồng chí Phan Xuân Thủy nêu rõ.

Đồng chí Phan Xuân Thủy cho biết, trên nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai ban duy trì trao đổi đoàn, hội đàm và chia sẻ kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực công tác tuyên giáo, trong đó có công tác tổ chức, bộ máy; chính trị, tư tưởng, đạo đức; chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản; thông tin đối ngoại; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; văn hóa - văn nghệ và nghiệp vụ tuyên giáo. Ở cấp địa phương, hợp tác tiếp tục được mở rộng, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngoài ra, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nội dung hợp tác có tính nền tảng được hai bên duy trì thường xuyên. Trên cơ sở Thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Chính phủ và Thỏa thuận hợp tác giữa hai ban, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hằng năm tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên huấn cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Từ năm 2023-2026 có 70 lượt cán bộ Lào tham gia các lớp bồi dưỡng, gồm 36 lượt cán bộ Trung ương và 34 lượt cán bộ địa phương.

Đồng chí Phan Xuân Thủy cho rằng, năm 2027 có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2027) và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (1977- 2027). Đây là dịp quan trọng để hai ban tiếp tục cụ thể hóa các định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực tuyên giáo.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng báo cáo đánh giá và Dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa hai ban giai đoạn 2027- 2031.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Dự thảo mới dự kiến tập trung vào: Triển khai các Thỏa thuận cấp cao thường niên của hai Đảng, hai nước; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối ngoại về quan hệ hai nước; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thông tin - tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng và chuyển đổi số; phối hợp xây dựng các sản phẩm tuyên truyền chung về sách, tài liệu, phim tài liệu, truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ; tăng cường trao đổi đoàn và nâng cao hiệu quả các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên huấn Lào.

Dự thảo cũng dự kiến tăng cường trao đổi đoàn luân phiên; trường hợp không thuận lợi có thể tổ chức trao đổi, làm việc trực tuyến; phía Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia sang tập huấn, báo cáo chuyên đề tại Lào hoặc đón các đoàn của Lào theo đề nghị. Đồng thời, Dự thảo khẳng định rõ vai trò của phía Việt Nam trong theo dõi, đôn đốc việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ tuyên huấn Lào, chủ động khảo sát nhu cầu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình.

"Chúng tôi mong muốn nhận được sự phối hợp, trao đổi và góp ý của các đồng chí để thỏa thuận mới thiết thực, bao quát đầy đủ các lĩnh vực hợp tác trọng tâm và đáp ứng yêu cầu hợp tác trong giai đoạn mới", đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị.