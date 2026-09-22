37 cán bộ Lào hoàn thành chương trình nghiên cứu trao đổi chuyên đề tại Việt Nam

Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - chương trình thứ nhất với chủ đề "Xây dựng nhà nước pháp quyền, công tác lập pháp, tư pháp và quốc phòng - an ninh" đã hoàn thành toàn kế hoạch đề ra.

Chương trình tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực trọng tâm: Công tác xây dựng cơ chế, thể chế và thi hành pháp luật; Cải cách hành chính xây dựng nền tư pháp, lập pháp chuyên nghiệp, hiện đại; Công tác quốc phòng - an ninh và Công tác đối ngoại trong bối cảnh mới.

Chương trình kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu, trao đổi chuyên đề trên lớp với hoạt động khảo sát thực tế. Các học viên đã đi khảo sát thực tế tại Quảng Ninh, Tây Ninh, TP.HCM...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu bế mạc. Ảnh Đức Mạnh

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng 37 cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã hoàn thành tốt đẹp chương trình.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, việc Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức các lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề sau mỗi kỳ Đại hội Đảng góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" giữa hai Đảng, hai nước trong kỷ nguyên mới và cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trao đổi, rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu để chỉ đạo, vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở mỗi nước.

"Thực tiễn đổi mới của hai nước chính là những bài học, kinh nghiệm quý của khóa bồi dưỡng này. Những mô hình mới của Lào, cũng như những kết quả và kinh nghiệm triển khai các chủ trương mới, cách làm mới của Việt Nam được trao đổi trên tinh thần chân thành, tin cậy và tôn trọng đặc thù của mỗi nước làm cho nội dung bồi dưỡng thiết thực hơn, gắn lý luận với thực tiễn, gắn đào tạo cán bộ với yêu cầu phát triển đất nước", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nói.

Kế thừa kết quả chương trình thứ nhất, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị một số định hướng để triển khai thực hiện tốt hơn chương trình thứ hai về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ và văn hóa - xã hội và chương trình thứ ba về phát triển kinh tế; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tháng 10 và tháng 11 tới.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh chung. Ảnh Đức Mạnh

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề sắp tới được chuẩn bị với một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào; là tài sản vô giá cần được gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau; là biểu hiện sinh động của sự ủng hộ toàn diện đối với công cuộc đổi mới của Lào. Lớp học cần hướng tới trở thành một diễn đàn trao đổi, chia sẻ, góp phần nghiên cứu điển hình, đánh giá kết quả hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực trọng yếu; đề xuất được những định hướng cho tương lai, chia sẻ tầm nhìn chiến lược, tăng cường sự phối hợp trong hoạch định và triển khai đường lối phát triển của mỗi nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc kỳ vọng các cán bộ Lào sau khi trở về công tác, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của Lào, đóng góp vào sự phát triển và không ngừng nâng cao vị thế của Lào trong khu vực và quốc tế; đồng thời tiếp tục là cầu nối, giữ liên hệ, phối hợp với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Với những kết quả đạt được, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục được vun đắp, đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực và phát triển lên tầm cao mới.