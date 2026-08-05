Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác kinh tế tự chủ

Sáng 5/8 tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Nền kinh tế độc lập, tự chủ: sáng kiến của Lào và bài học kinh nghiệm của Việt Nam”.

Hội thảo khoa học quốc tế thường niên 4 bên với chủ đề: “Nền kinh tế độc lập, tự chủ: sáng kiến của Lào và bài học kinh nghiệm của Việt Nam”.

Dưới sự chủ trì của các nhà khoa học hai nước, hội thảo diễn ra trong bốn phiên nhằm cụ thể hoá các nội dung chính về các chiến lược, bước đi cụ thể của Lào trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ - Bài học kinh nghiệm của Việt Nam.

Tại hội thảo, các học giả Việt Nam đã chia sẻ, phân tích hệ thống lý luận sâu sắc, kinh nghiệm của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Các tham luận khẳng định, độc lập tự chủ không phải là khép kín, tự cung tự cấp, mà là tự quyết về con đường, biện pháp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và đó là tự chủ chiến lược; chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tham dự hội thảo có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu cùng đại diện các ban, bộ, ngành liên quan của Lào và Việt Nam.

Về sáng kiến của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, các tham luận đã tập trung làm rõ bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu và định hướng triển khai Nghị quyết số 04 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đây được coi là kim chỉ nam, bước đột phá tư duy trong phát triển kinh tế và nâng cao năng lực tự chủ của Lào trước những biến động phức tạp của cục diện thế giới.

Các chuyên gia, nhà khoa học của hai nước đã thẳng thắn trao đổi về tính khả thi, những điểm tương đồng và khác biệt về điều kiện tự nhiên, xã hội giữa hai nước. Nhiều ý kiến đồng thuận rằng, các kinh nghiệm thành công của Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh… có giá trị tham khảo rất lớn đối với Lào trong quá trình cụ thể hóa Nghị quyết số 04 của Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào thực tế cuộc sống.

Các chuyên gia, nhà khoa học của hai nước chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Trên cơ sở những nội dung trao đổi, thảo luận, các nhà khoa học đề xuất những giải pháp đổi mới tư duy và mô hình hợp tác chiến lược; cộng hưởng thể chế và năng lực quản trị rủi ro chính sách; nâng tầm hợp tác lý luận và tham mưu chính sách giữa hai nước.

Theo cơ chế luân phiên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức hội thảo tiếp theo vào năm 2027. Thành công của sự kiện không chỉ khẳng định vai trò cầu nối lý luận mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt, thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia Lào và Việt Nam.