Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác lý luận và chính trị

Chiều 4/8 tại thủ đô Vientiane, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với GS.TS Kikeo Khaykhamphithoune, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trong giai đoạn 2022-2026, nhất là duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại lý luận thường xuyên, tin cậy. Về hợp tác trong giai đoạn 2026-2030, hai bên cho rằng, trước những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới và yêu cầu triển khai nghị quyết đại hội mới ở mỗi nước, hợp tác lý luận cần tạo ra ba chuyển biến mạnh mẽ là: chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang phối hợp nghiên cứu các vấn đề chiến lược; chuyển từ từng kỳ hội thảo sang quá trình hợp tác liên tục và chuyển từ các kết luận khái quát sang các sản phẩm phục vụ trực tiếp công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nghị quyết.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Lào Kikeo Khaykhamphithoun và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trao đổi nội dung hợp tác giữa 2 cơ quan

Hai bên đã thống nhất về kế hoạch tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ XIII trong năm 2026 do phía Lào chủ trì với chủ đề "Tăng cường kết nối khu vực và quốc tế đi vào chiều sâu - Kinh nghiệm của Lào và Việt Nam". Hội thảo dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2026.

Trước đó, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã có cuộc hội đàm với Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào Anouphab Tounalom.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí trong thời gian tới cần tập trung nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai học viện. Theo đó, hai bên cần nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng lấy người học làm trung tâm; duy trì và mở rộng cơ chế trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh hợp tác giữa các trường chính trị địa phương; tiếp tục phối hợp nghiên cứu khoa học; duy trì cơ chế Hội thảo khoa học bốn bên và phối hợp chặt chẽ triển khai Dự án Phân hiệu Học viện tại tỉnh Champasak, Lào.