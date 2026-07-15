Tham dự Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý người Việt Nam tại tỉnh Vientiane (Lào) có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện chính quyền tỉnh Vientiane cùng đại diện các cơ quan liên quan của hai nước và đông đảo bà con người Việt Nam đang sinh sống, lao động, kinh doanh tại tỉnh Vientiane.

Đại sứ Việt Nam tại Lào phát biểu tại Lễ công bố quyết định thành lập Ban Quản lý người Việt tỉnh Vientiane. Ảnh: Cảnh Thành

Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh việc thành lập Ban Quản lý người Việt Nam tại tỉnh Vientiane là một dấu mốc quan trọng trong công tác đối với người Việt Nam tại Lào. Đây không chỉ là sự ghi nhận của chính quyền địa phương đối với những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mà còn hoàn thiện hệ thống tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại 18/18 tỉnh, thành phố của Lào, là nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại Lào, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân và triển khai các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Phó Chủ tịch Uỷ ban Chính quyền tỉnh Vientiane Syviengxay Oraboune chụp ảnh lưu niệm cùng Ban quản lý người Việt tỉnh Vientian. Ảnh: Cảnh Thành

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị tập thể Ban Quản lý phối hợp chặt chẽ với Tổng hội người Việt Nam tại Lào nhằm chăm lo tốt hơn đời sống cho cộng đồng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh, đồng thời tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, giáo dục và gìn giữ tiếng Việt; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ luôn đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Quản lý trong suốt quá trình hoạt động.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền tỉnh Vientiane đã công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý người Việt Nam tại tỉnh Vientiane gồm 09 thành viên đại diện cộng đồng người Việt Nam trên địa bàn tỉnh, ông Mai Hải Long được giao giữ chức Chủ tịch.

Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan liên quan của hai nước và đông đảo bà con người Việt Nam đang sinh sống, lao động, kinh doanh tại tỉnh Vientiane. Ảnh: Cảnh Thành

Thay mặt Ban Quản lý, ông Mai Hải Long bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính quyền tỉnh Vientiane và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Quản lý phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, làm tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng với chính quyền địa phương và Đại sứ quán, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại tỉnh Vientiane ngày càng ổn định, đoàn kết và phát triển.