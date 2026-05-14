Việt Nam lên tiếng về hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa

Thứ Năm, 17:07, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định việc các bên đưa người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khi chưa được cho phép là hành vi xâm phạm chủ quyền, đi ngược luật pháp quốc tế và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến các hoạt động của Trung Quốc và Philippines tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: “Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay”.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, đồng thời đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Hành trình lan tỏa tình yêu biển đảo từ những lá cờ Tổ quốc mang dấu Trường Sa

VOV.VN - Trong hải trình gần 1.000 hải lý đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, có một hình ảnh xuất hiện ở hầu khắp các điểm dừng chân của Đoàn công tác số 14, đó là những lá cờ đỏ sao vàng được các đại biểu nâng niu mang theo để xin đóng dấu lưu niệm tại các đảo, nhà giàn giữa trùng khơi.

Tag: đá Hoài Ân Trường Sa Biển Đông biển đảo Trung Quốc Philippines họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao
Tiếng chuông chùa giữa trùng khơi Trường Sa: Điểm tựa tâm linh nơi đầu sóng
VOV.VN - Giữa mênh mông sóng nước Trường Sa, thanh âm tiếng chuông chùa ngân vang giữa biển trời Tổ quốc khiến nhiều người lặng đi xúc động. Nơi đầu sóng ngọn gió, những ngôi chùa không chỉ là điểm tựa tâm linh cho quân và dân đảo, mà còn khẳng định chủ quyền giữa trùng khơi.

Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn cùng 57 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

VOV.VN - Vào lúc 13h ngày 10/5/2026, Tàu 314 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiếp cận, triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với tàu cá QNa 91117 TS bị tàu hàng chưa rõ số hiệu va chạm, gây thủng thân tàu nghiêm trọng trên vùng biển quần đảo Trường Sa.

Hải trình Trường Sa của Đoàn công tác số 14 kết nối tình yêu biển đảo

VOV.VN - Chiều 8/5, sau hải trình gần 1.000 hải lý, Tàu Trường Sa 571 đã đưa Đoàn công tác số 14 với hơn 200 đại biểu thăm đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc cập cảng quốc tế Cam Ranh, khép lại hành trình ý nghĩa, góp phần lan tỏa, kết nối tình yêu biển đảo Tổ quốc.

