Việt Nam lên tiếng về hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến các hoạt động của Trung Quốc và Philippines tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: “Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay”.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, đồng thời đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.