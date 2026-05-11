Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn cùng 57 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

Trước đó, lúc 03h50 cùng ngày, Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được lệnh điều động Tàu 314 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Tây Nam đảo Đá Nam cơ động đến khu vực Đông Bắc đảo Song Tử Tây để hỗ trợ tàu cá cùng 57 ngư dân đang gặp nguy hiểm. Sau gần 10 giờ hành trình, đến 13h, Tàu 314 đã tiếp cận tàu cá tại vị trí cách đảo Song Tử Tây khoảng 75 hải lý.

Cán bộ tàu 314 tác nghiệp vị trí tàu bị nạn

Theo ông Lương Văn Hợi, thuyền trưởng kiêm chủ tàu QNa 91117 TS (sinh năm 1972, quê quán Núi Thành, thành phố Đà Nẵng), khoảng 23h ngày 9/5, khi tàu đang hành nghề câu mực thì bất ngờ bị một tàu hàng va chạm mạnh từ phía mạn trái. Do trời tối và sự việc diễn ra nhanh, các thuyền viên không kịp nhận dạng phương tiện va chạm.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 314 tiếp cạn tàu cá bị nạn

Cú va chạm khiến thân tàu xuất hiện hai lỗ thủng lớn sát mặt nước tại khu vực trước mũi tàu; trong đó lỗ thủng bên mạn trái kích thước khoảng 5x70cm, bên mạn phải khoảng 5x50cm. Dù các ngư dân đã khẩn trương khắc phục tạm thời nhưng nước biển vẫn liên tục tràn vào khoang, đe dọa an toàn của phương tiện và tính mạng các thuyền viên.

Quân y trên tàu 314 chăm sóc thuyền viên trên tàu cá bị nạn

Ngay sau khi tiếp cận, Tàu 314 đã cử hai tổ công tác triển khai hỗ trợ. Tổ kỹ thuật mang theo vật tư chuyên dụng sang hỗ trợ chống chìm; tổ quân y kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ 57 ngư dân. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Tàu 314, tinh thần và sức khỏe các ngư dân đều ổn định; các lỗ thủng cơ bản được khắc phục, tàu cá có thể cơ động với tốc độ khoảng 3–4 hải lý/giờ.

Tàu cá QNa 91117 TS lúc tàu 314 tiếp cận hỗ trợ

Sau khi được hỗ trợ, thuyền trưởng Lương Văn Hợi quyết định đưa tàu QNa 91117 TS tự hành về bờ để sửa chữa.