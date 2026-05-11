Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn cùng 57 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

Thứ Hai, 11:01, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào lúc 13h ngày 10/5/2026, Tàu 314 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiếp cận, triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với tàu cá QNa 91117 TS bị tàu hàng chưa rõ số hiệu va chạm, gây thủng thân tàu nghiêm trọng trên vùng biển quần đảo Trường Sa.

Trước đó, lúc 03h50 cùng ngày, Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được lệnh điều động Tàu 314 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Tây Nam đảo Đá Nam cơ động đến khu vực Đông Bắc đảo Song Tử Tây để hỗ trợ tàu cá cùng 57 ngư dân đang gặp nguy hiểm. Sau gần 10 giờ hành trình, đến 13h, Tàu 314 đã tiếp cận tàu cá tại vị trí cách đảo Song Tử Tây khoảng 75 hải lý.

kip thoi ho tro tau ca gap nan cung 57 ngu dan tren vung bien truong sa hinh anh 1
 Cán bộ tàu 314 tác nghiệp vị trí tàu bị nạn

Theo ông Lương Văn Hợi, thuyền trưởng kiêm chủ tàu QNa 91117 TS (sinh năm 1972, quê quán Núi Thành, thành phố Đà Nẵng), khoảng 23h ngày 9/5, khi tàu đang hành nghề câu mực thì bất ngờ bị một tàu hàng va chạm mạnh từ phía mạn trái. Do trời tối và sự việc diễn ra nhanh, các thuyền viên không kịp nhận dạng phương tiện va chạm.

kip thoi ho tro tau ca gap nan cung 57 ngu dan tren vung bien truong sa hinh anh 2
  Cán bộ, chiến sĩ tàu 314 tiếp cạn tàu cá bị nạn

Cú va chạm khiến thân tàu xuất hiện hai lỗ thủng lớn sát mặt nước tại khu vực trước mũi tàu; trong đó lỗ thủng bên mạn trái kích thước khoảng 5x70cm, bên mạn phải khoảng 5x50cm. Dù các ngư dân đã khẩn trương khắc phục tạm thời nhưng nước biển vẫn liên tục tràn vào khoang, đe dọa an toàn của phương tiện và tính mạng các thuyền viên.

kip thoi ho tro tau ca gap nan cung 57 ngu dan tren vung bien truong sa hinh anh 3
Quân y trên tàu 314 chăm sóc thuyền viên trên tàu cá bị nạn

Ngay sau khi tiếp cận, Tàu 314 đã cử hai tổ công tác triển khai hỗ trợ. Tổ kỹ thuật mang theo vật tư chuyên dụng sang hỗ trợ chống chìm; tổ quân y kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ 57 ngư dân. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Tàu 314, tinh thần và sức khỏe các ngư dân đều ổn định; các lỗ thủng cơ bản được khắc phục, tàu cá có thể cơ động với tốc độ khoảng 3–4 hải lý/giờ.

kip thoi ho tro tau ca gap nan cung 57 ngu dan tren vung bien truong sa hinh anh 4
Tàu cá QNa 91117 TS lúc tàu 314 tiếp cận hỗ trợ

Sau khi được hỗ trợ, thuyền trưởng Lương Văn Hợi quyết định đưa tàu QNa 91117 TS tự hành về bờ để sửa chữa.

Thu Lan/VOV1
Cứu 4 ngư dân thoát chết giữa biển khi tàu cá chìm gần đảo Long Châu
VOV.VN - Chiều 7/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã kịp thời triển khai tàu chuyên dụng SAR 411 ứng cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn sau vụ chìm tàu cá TH 92531 TS tại khu vực biển gần đảo Long Châu (Hải Phòng).

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cứu nạn 2 tàu cá nước ngoài gặp sự cố trên biển

VOV.VN - Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Hải Phòng, trong hai ngày 04 và 05/5/2026, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) liên tiếp phát hiện và cứu hộ, cứu nạn thành công hai tàu cá nước ngoài cùng nhiều thuyền viên gặp nạn trên biển.

Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ

VOV.VN - Lúc 6h30 phút sáng 4/5, một tàu cá của ngư dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị bị giông lốc đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, rất may cả 2 thuyền viên đã kịp thoát nạn bơi vào bờ an toàn.

Cháy 2 tàu cá đang neo đậu tại tỉnh Khánh Hòa, thiệt hại 6 tỷ đồng

VOV.VN - Đêm 2/5, tại Cảng cá Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa  xảy ra vụ cháy làm 2 tàu cá bị hư hại, thiệt hại tài sản ước tính hơn 6 tỷ đồng.

Hai lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sáng 26/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết 2 lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục sau khi được điều trị tích cực.

