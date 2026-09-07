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Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Thứ Hai, 12:34, 07/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (7/9), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Matsumoto Yohei, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.

Ông Matsumoto Yohei được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) từ tháng 10/2025 và tái bổ nhiệm vào tháng 2/2026.

Phó Thủ tướng chúc mừng “Kinh đô cổ Asuka-Fujiwara” của Nhật Bản được UNESCO ghi nhận là Di sản Thế giới, đồng thời đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác hai nước sau chuyến công tác tại Nhật Bản tháng 6 vừa qua.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Matsumoto Yohei, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản

Về đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, Phó Thủ tướng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đang nghiên cứu đề xuất cơ chế phù hợp để triển khai mục tiêu đào tạo 250 tiến sĩ bán dẫn trong khuôn khổ Chương trình NEXUS; đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để các ứng viên Việt Nam tiếp nhận nguồn hỗ trợ thuận lợi.

Đối với Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 277/NQ-CP ngày 6/8/2026 về việc ký Công hàm.

Khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Matsumoto tiếp tục quan tâm, thúc đẩy một số nội dung.

Trong đó, hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo hai nước; tăng số lượng, quy mô các dự án đồng tài trợ nghiên cứu chung trong khuôn khổ Chương trình NEXUS và Chương trình giao lưu khoa học Sakura; thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định về phát triển Trường Đại học Việt Nhật.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như bán dẫn, AI, công nghệ cao, đường sắt tốc độ cao, vũ trụ, lượng tử; hỗ trợ các trường của Việt Nam tham gia Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tại Nhật Bản vào tháng 10/2026.

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Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các dự án nghiên cứu chung, hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam; phối hợp tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về Khoa học và công nghệ Việt Nam lần thứ 5 và Diễn đàn hợp tác công tư giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước về khoa học công nghệ.

Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo tiếng Việt, Việt Nam học; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng mong muốn Bộ trưởng Matsumoto tiếp tục ủng hộ xây dựng môi trường sinh sống, làm việc thuận lợi, bình đẳng, thân thiện với người nước ngoài, trong đó có cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản; tiếp tục tổ chức các Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản và Diễn đàn địa phương Việt Nam - Nhật Bản.

Bộ trưởng Matsumoto Yohei cảm ơn sự quan tâm, thúc đẩy của Phó Thủ tướng, đồng thời cho biết, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp thiết thực cho quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

Phó Thủ tướng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản và Bộ trưởng Matsumoto đối với Việt Nam trong nhiều năm qua; chia sẻ những thành tựu Việt Nam đạt được có nhiều yếu tố, trong đó có sự hợp tác của Nhật Bản.

Kim Thanh/VOV1
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