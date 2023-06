Việt Nam phản đối Trung Quốc điều tàu tuần tra đến đảo Phú Lâm

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Trung Quốc cử tàu tuần tra Hải Tuần (Haixun) 03 đến đảo Phú Lâm, dự kiến tuần tra vùng biển xung quanh đến hết tháng 7/2023, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo chiều 22/6 nêu rõ: “Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định: "Mọi hoạt động của các bên tại hai quần đảo này mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, không có lợi cho hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở biển Đông".

Việt Nam đã nhiều lần phản đối các động thái trái phép của Trung Quốc ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ Ngoại giao cũng nhiều lần nhấn mạnh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế./.