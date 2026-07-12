Việt Nam - Pháp thúc đẩy hợp tác chiến lược về quốc phòng và an ninh

Hai bên cũng nhất trí chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực chiến lược, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, Lê Tấn Tới bày tỏ vui mừng được gặp lại người đồng cấp Pháp chỉ hơn một tháng sau chuyến thăm và làm việc của Đoàn Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp tại Việt Nam. Sự dày đặc của các chuyến thăm song phương luân phiên này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị nhằm đưa hợp tác nghị trường giữa hai nước đi vào thực chất.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, Lê Tấn Tới (phải) bày tỏ vui mừng được gặp lại người đồng cấp Pháp, Jean-Michel Jacques, chỉ hơn một tháng sau chuyến thăm và làm việc của Đoàn Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp tại Việt Nam. (Ảnh: Anh Tuyển)

Trên cơ sở các nội dung đã định hình từ tháng 6, Thượng tướng Lê Tấn Tới đề nghị hai bên tập trung bứt phá vào các lĩnh vực Pháp có thế mạnh mũi nhọn và Việt Nam đang có nhu cầu lớn. Đó là an ninh hàng hải, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, không gian vũ trụ, công nghệ lưỡng dụng và kinh tế biển. Đây sẽ là nền tảng để hai bên chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm hiện thực hóa các cam kết trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đánh giá quan hệ Việt Nam-Pháp sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển tích cực, Thượng tướng Lê Tấn Tới khẳng định, Pháp là Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Bên cạnh đó, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, khoa học-công nghệ, công nghiệp quốc phòng, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và giáo dục-đào tạo.

Để cụ thể hóa các kết quả đạt được, phía Việt Nam đề nghị duy trì cơ chế trao đổi đoàn và tiếp xúc thường xuyên giữa hai Ủy ban; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công nghiệp quốc phòng, công nghệ lưỡng dụng, an ninh biển, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu, quản lý khủng hoảng và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Việt Nam cũng mong muốn Pháp tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao tri thức và kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu để triển khai các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, hàng không, không gian vũ trụ, công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu biển.

Đánh giá quan hệ Việt Nam-Pháp sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển tích cực, Thượng tướng Lê Tấn Tới khẳng định, Pháp là Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: Anh Tuyển)

Đề cập tới quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU, Thượng tướng Lê Tấn Tới đề nghị các nghị sĩ Pháp tiếp tục ủng hộ việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy Quốc hội Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ Ủy ban Châu Âu sớm gỡ bỏ 'thẻ vàng' IUU đối với thủy sản Việt Nam, trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực thực chất của Việt Nam thời gian qua trong hoàn thiện pháp luật và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định...

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp, Jean-Michel Jacques cho biết ngay sau khi trở về Pháp, ông đã gửi thư tới Bộ trưởng Phụ trách nông nghiệp, đề nghị các cơ quan liên quan của Pháp và EU quan tâm, hỗ trợ quá trình xem xét gỡ bỏ “Thẻ vàng IUU” đối với thủy sản Việt Nam. Đặc biệt, ông Jean-Michel Jacques cũng bày tỏ sự ủng hộ vững chắc đối với ý tưởng kết nghĩa giữa hai thành phố mang tính biểu tượng lịch sử: Điện Biên Phủ và Caen, tạo đòn bẩy cho sự kết nối giữa Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Bảo tàng Ký ức Caen.

Với những kết quả đã đạt được qua hai chuyến thăm song phương luân phiên từ hai phía, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy cơ chế hợp tác hiệu quả này trong phạm vi lĩnh vực phụ trách của hai Ủy ban, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nói chung giữa hai nước.