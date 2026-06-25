Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau động đất kép

Chiều 25/6, thông tin với báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, sau khi được tin về vụ động đất kép tại Venezuela xảy ra tối 24/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có điện thăm hỏi gửi tới Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez Gómez. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có chuyến thăm chính thức Venezuela cũng đã có lời thăm hỏi trực tiếp.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp.

Các nhân viên cứu hộ tại một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở La Guaira, Venezuela (Ảnh: Reuters)

Về tình hình công dân Việt Nam tại Venezuela, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: "Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, cho đến nay, những công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela đều an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan của sở tại để theo dõi sát tình hình, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp có người bị ảnh hưởng trong trận động đất này".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam khi có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp có thể liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cũng như đường dây bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

Cũng tại cuộc họp báo, bà Phạm Thu Hằng cung cấp thông tin và cập nhật các biện pháp bảo hộ đối với các công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại trung tâm thương mại Sadovod tại Nga. Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, vừa qua, đã xảy ra một vụ cháy tại trung tâm thương mại Sadovod khiến một số hộ kinh doanh người Việt bị ảnh hưởng.

"Sau khi vụ cháy xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã cử cán bộ tới hiện trường và trao đổi trực tiếp với ban quản lý trung tâm thương mại để nắm tình hình, động viên và sẵn sàng triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với bà con bị ảnh hưởng. Đến nay, bà con đã được tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh", bà Hằng nói.