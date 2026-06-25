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Cộng đồng quốc tế chung tay giúp Venezuela ứng phó thảm họa động đất kép

Thứ Năm, 17:06, 25/06/2026
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VOV.VN - Trong lúc các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất kép làm rung chuyển nhiều khu vực tại Venezuela, nhiều quốc gia cũng khẩn trương triển khai các kế hoạch hỗ trợ nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này ứng phó với thảm họa.

Công tác tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất kép đang được triển khai xuyên đêm tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira. Giới chức Venezuela cho biết thiệt hại thực tế đang lớn hơn nhiều so với những đánh giá ban đầu khi hàng chục tòa nhà bị sập hoàn toàn, hàng nghìn người phải sơ tán và nhiều khu dân cư vẫn trong tình trạng mất điện, gián đoạn liên lạc.

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Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai xuyên đêm tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira. Ảnh: Reuters

Theo chính quyền Venezuela, La Guaira hiện là khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất với hàng chục tòa nhà bị sập. 

"Tôi muốn thông báo rằng bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hiện tượng địa chấn khủng khiếp này là bang La Guaira. Có hàng chục tòa nhà bị sập và hiện tại chúng tôi đang nỗ lực hết sức trong các hoạt động cứu hộ để cứu những người mà Chúa cho phép chúng tôi cứu được. Tôi cũng muốn nói rằng đây là một thảm kịch thực sự. Từ đây, chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những gia đình đã mất người thân, chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông và hỗ trợ trong những giờ phút khó khăn này", Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu trước báo giới.

Ngay sau khi xảy ra động đất, chính quyền Venezuela đã triển khai hệ thống bảo vệ dân sự và các lực lượng khẩn cấp trên toàn quốc. Tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố nhằm huy động tối đa nguồn lực cho công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân.

Tại La Guaira, nhiều tòa nhà đổ sập chỉ trong vài chục giây sau các rung chấn mạnh. Trong khi đó, tại Caracas, nhiều khu dân cư không còn an toàn để ở, buộc người dân phải ngủ ngoài trời hoặc tại các điểm trú ẩn tạm thời do lo ngại các dư chấn tiếp theo.

Nỗ lực cứu hộ đang đối mặt với nhiều trở ngại. Một số bệnh viện bị hư hại, giao thông công cộng tê liệt, thông tin liên lạc gián đoạn và sân bay quốc tế Simón Bolívar phải đóng cửa. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn phải làm việc trong điều kiện nguy cơ sập đổ tiếp tục hiện hữu tại nhiều khu vực.

Trước quy mô thiệt hại ngày càng rõ nét và những khó khăn mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt, nhiều quốc gia đã nhanh chóng lên tiếng hỗ trợ Venezuela.

Mỹ thông báo điều động lực lượng cứu hộ, bác sĩ và viện trợ nhân đạo tới Venezuela. Mexico cho biết đã chuẩn bị các đội cứu hộ và y tế chuyên nghiệp theo đề nghị từ Caracas. Argentina, Brazil, Chile, Panama cùng nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa.

Ở ngoài khu vực, Tây Ban Nha khẳng định luôn sát cánh cùng người dân Venezuela trong thời điểm khó khăn, trong khi Trung Quốc tuyên bố sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này vượt qua hậu quả động đất.

Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nhấn mạnh: "Trung Quốc đã ghi nhận các báo cáo về trận động đất ở Venezuela và bày tỏ lời chia buồn chân thành tới chính phủ Venezuela và người dân bị ảnh hưởng. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của chính phủ Venezuela, người dân Venezuela chắc chắn sẽ vượt qua thảm họa và xây dựng lại nhà cửa của họ. Trung Quốc sẵn sàng triển khai các hỗ trợ cần thiết phù hợp với nhu cầu của Venezuela".

Trong khi các đội cứu hộ quốc tế đang trên đường tới hiện trường, giới chức Venezuela cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục gia tăng khi nhiều người vẫn còn mất tích dưới các đống đổ nát. Cuộc chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm những người sống sót vẫn đang diễn ra khẩn trương từng giờ, từng phút trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất.

Hồng Nhung/VOV1
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