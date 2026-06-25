Nhật Bản “gồng mình” ứng phó động đất, sắp đón “bão kép”

Liên quan đến trận động đất vừa xảy ra lúc 7h30 sáng 25/6, với tâm chấn tại khu vực ngoài khơi tỉnh Iwate, Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã điều chỉnh tăng chấn độ từ 6,9 độ theo ghi nhận sơ bộ lên 7,2 độ. Ngoài ra, các chuyên gia còn đưa ra cảnh báo về hiện tượng “chấn động chu kỳ dài”, với đặc trưng lan truyền xa tới vài trăm km, thời gian rung lắc kéo dài...

Bản đồ hướng di chuyển của 2 cơn bão sắp tấn công Nhật Bản do NHK đăng tải

Trong cuộc họp báo khẩn cấp diễn ra sau động đất, chuyên gia của Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo: “Tại các khu vực chịu rung chấn mạnh, cần đề phòng đá rơi, sạt lở đất và chú ý đến động đất kèm mưa lớn có thể xảy ra. Mọi người không nên đến gần những nơi được cảnh báo nguy hiểm. Trong vòng 1 tuần tới, đặc biệt là 2 ngày tiếp theo, vẫn có nguy cơ xảy ra động đất trên 6 độ”

Trong khi đó, cũng theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, từ chiều nay, cơn bão số 7, có tên quốc tế là Mekkhala, bắt đầu tiếp cận Nhật Bản. Cơn bão này đang di chuyển theo hướng Bắc và sẽ tấn công các đảo thuộc Okinawa, Kagoshima – miền Nam Nhật Bản, từ khoảng 9h sáng mai (26/6), trước khi tiếp cận khu vực Kyushu, Tokai và Kanto. Tốc độ gió trong thời điểm hiện nay ghi nhận được tại Okinawa đã lên tới 35m/s.

Nghiêm trọng hơn, một cơn bão khác, có tên quốc tế là Higos, đã hình thành ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, đi qua khu vực phía Đông Philippines và cũng đang di chuyển lên phía Bắc. Dự báo, trong 48h tới, bão sẽ đổ bộ vào Nhật Bản. Mặc dù có khả năng bão Higos sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới từ ngày 27/6, nhưng do sự “song trùng” với bão Mekkhala, mức độ nguy hiểm được nhận định là rất cao.

Hiện nay, chính quyền và cư dân các địa phương của Nhật Bản nằm trong vùng ảnh hưởng của đợt “bão kép” này đang khẩn trương tiến hành mọi biện pháp cần thiết để chống chịu với thiên tai.