Việt Nam sẵn sàng là “điểm hẹn” đối thoại để hóa giải mối đe dọa an ninh quốc tế

Trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất, sáng 28/5, tại Thủ đô Moskva, Liên bang Nga đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14 của lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước dưới sự chủ trì của Đại tướng Sergei Shoigu - Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Đoàn Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò “điểm hẹn” của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế nhằm góp phần hóa giải các thách thức và mối đe dọa đối với an ninh quốc tế. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, hợp tác phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thúc đẩy các sáng kiến về an ninh mạng, an ninh nguồn nước và phát triển bền vững.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, trước những thách thức và mối đe doạ đối với an ninh quốc tế, Việt Nam luôn bảo đảm thống nhất giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, giữa mục tiêu quốc gia với lợi ích chung của nhân loại; kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Đại tướng Sergei Shoigu - Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga phát biểu tại diễn đàn

Để ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh trong bối cảnh thế giới đa cực, Việt Nam đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; tăng cường đối thoại thực chất, củng cố lòng tin giữa các quốc gia; xây dựng cơ chế cảnh báo sớm đối với các nguy cơ an ninh truyền thống; duy trì tự kiềm chế, kiểm soát bất đồng và duy trì trao đổi ngay cả trong bối cảnh căng thẳng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề xuất thiết lập các khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh với tầm nhìn dài hạn, các chuẩn mực trách nhiệm về khoa học công nghệ, nhất là công nghệ mới nổi như: trí tuệ nhân tạo, xây dựng không gian vũ trụ, không gian mạng, không gian đáy biển trở thành những điểm hội tụ hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cùng với đó, đặt con người là trung tâm trong mọi giải pháp an ninh.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Lương Tam Quang dẫn đầu tham dự hội nghị

Thúc đẩy hợp tác thực chất trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, cùng nhau xây dựng năng lực cảnh báo sớm, chia sẻ dữ liệu, diễn tập chung, kết nối lực lượng ứng phó, đào tạo nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng quy trình phối hợp trước khủng hoảng…, lấy đây là trụ cột quan trọng góp phần kiến tạo và củng cố tin cậy chính trị, quản trị khác biệt, thúc đẩy cạnh tranh có trách nhiệm giữa các quốc gia.

“Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay hành động, tăng cường đoàn kết và hợp tác thực chất để cùng vượt qua các thách thức an ninh toàn cầu vì lợi ích của tất cả các quốc gia và các thế hệ tương lai”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.