Đại tướng Lương Tam Quang: Tập trung các giải pháp kéo giảm tội phạm

Trong tháng 4/2026, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an, qua đó tiếp tục giữ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại của đất nước; bảo đảm an toàn các ngày lễ lớn của dân tộc như: Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc tế Lao động….

Cùng với đó hoàn thành nhiệm vụ tham mưu và Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; tập trung xây dựng 2 nghị quyết của Trung ương về “Chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới” và “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hoà, phát triển”.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Lực lượng công an đã tập trung đấu tranh kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 13,15% so với tháng 4/2025; kéo giảm 8,63% đối tượng truy nã trong nước; đấu tranh hiệu quả với các hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, các băng nhóm hoạt động trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc; triệt phá nhiều đường dây đưa thực phẩm bẩn vào trường học; sản xuất, buôn bán, sử dụng chất cấm trong sản xuất thực phẩm…

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, triển khai cao độ các biện pháp bảo vệ các địa bàn. Tập trung các giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, tạo chuyển biến rõ nét, bền vững trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu. Đồng thời, tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm lợi dụng các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng. Triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ. Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc tích cực triển khai nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV, nhất là tư duy mới trong nghị quyết về phòng, chống tham nhũng, quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đồng thời, chủ động tham mưu sửa đổi các quy định về công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm thi hành đồng bộ với thời điểm Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi có hiệu lực; chuẩn bị chu đáo công tác tư vấn tuyển sinh, công tác tuyển sinh năm học mới.