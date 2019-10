Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN ngay đầu tháng 11

Chiều 18/10, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2020 đã họp phiên thứ 4, dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia.

Tham dự Phiên họp có ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia, các thành viên của Ủy ban, Trưởng các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 (BTK), đại diện các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia ASEAN điều hành Phiên họp. (Ảnh:Thế giới và Việt Nam)

Phát biểu mở đầu phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ, mặc dù Việt Nam sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 từ ngày 1/1/2020, nhưng việc tiếp nhận vai trò này từ Thái Lan sẽ diễn ra ngay trong đầu tháng 11/2019.

Do đó, Ủy ban ASEAN 2020, các Tiểu ban, Ban thư ký và các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan cần nỗ lực hết sức triển khai và hoàn tất các công tác chuẩn bị trong giai đoạn “nước rút” hiện nay.

Trọng tâm của phiên họp thứ 4 là rà soát tổng thể các nhiệm vụ, công việc đã, đang triển khai và cần tiếp tục thúc đẩy ngay trong thời gian tới, đặc biệt là việc triển khai Đề án tổng thể về việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và các Đề án chi tiết về nội dung, vật chất-hậu cần, lễ tân, tuyên truyền-văn hoá, an ninh-y tế.



“Có thể nói công việc đang được triển khai rất tích cực. Chúng ta cũng đã trình đề án. Bộ Chính trị cũng đã cho ý kiến về đề án năm 2020, cũng như thông qua về chủ đề của năm 2020, đánh giá cao công tác chuẩn bị của tất cả các bộ ngành liên quan trong Ủy ban quốc gia ASEAN 2020. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, trong đó có các vấn đề về nội dung, đặc biệt là 3 trụ cột chính trị, an ninh và quốc phòng, trụ cột về kinh tế, trụ cột về văn hóa, xã hội là những trụ cột chính mà chúng ta phải đảm nhiệm" - Phó Thủ tướng cho biết.



Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Uỷ ban quốc gia ASEAN 2020 Nguyễn Quốc Dũng rà soát toàn bộ các công việc đã được các Tiểu ban và Ban thư ký triển khai thời gian qua, nhất là các nhiệm vụ nêu tại Phiên họp thứ 3 của Uỷ ban quốc gia (9/7/2019).

Thứ trưởng đánh giá các công tác đến nay cơ bản đáp ứng đúng thời hạn và yêu cầu đặt ra.



“Trên cơ sở nội dung cơ bản của đề án tổng thể, các tiểu ban đã chủ động khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các đề án chi tiết trong lĩnh vực phụ trách. Theo đó các đề án về hậu cần, lễ tân, tuyên truyền văn hóa, an ninh kinh tế đã được Chủ tịch Ủy ban quốc gia phê chuẩn. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chờ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 để hoàn thành đề án tổng thể về nội dung năm 2020 và trình lên Ủy ban quốc gia" - Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết.



Tại Phiên họp, Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa và Ban Thư ký ASEAN 2020 đã giới thiệu tổng thể về logo, bộ nhận diện của năm Chủ tịch ASEAN 2020 và đã được Uỷ ban quốc gia phê duyệt. Dự kiến, logo và bộ nhận diện năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam sẽ được chính thức giới thiệu tới các nước ASEAN và Đối tác dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN 35 và các Cấp cao liên quan (Thái Lan, 31/10-4/11/2019).



Kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lưu ý cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng lộ trình, bám sát định hướng, chủ trương, phân công nhiệm vụ trong Đề án tổng thể về việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và các Đề án chi tiết về nội dung, tuyên truyền-văn hoá, lễ tân, vật chất-hậu cần, an ninh-y tế.

Phó Thủ tướng nhất trí với đề xuất của Tổng thư ký về các công việc tiếp theo cần thúc đẩy triển khai, đặc biệt là các hoạt động quan trọng khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong dịp đầu năm 2020; đánh giá cao các sáng kiến do các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất, yêu cầu tiếp tục đầu tư sâu hơn nữa để các sáng kiến này mang lại nhiều giá trị lâu dài cho ASEAN và Việt Nam.