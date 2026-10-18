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Việt Nam - Thụy Sĩ phát huy hợp tác nghị viện, thúc đẩy các thỏa thuận cấp cao

Chủ Nhật, 19:05, 18/10/2026
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VOV.VN - Ngày18/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, góp phần củng cố tin cậy chính trị, phát huy hợp tác nghị viện, làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chào mừng Tổng thống Guy Parmelin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả các cuộc trao đổi của Tổng thống với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Nhắc lại những cuộc trao đổi cởi mở với lãnh đạo Nghị viện Thụy Sĩ trong chuyến công tác tháng 7/2025, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ phát huy vai trò, hợp tác nghị viện nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quốc hội Việt Nam sẽ phát huy vai trò lập pháp, giám sát, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo cơ sở cho hợp tác lâu dài với Thụy Sĩ.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thụy Sĩ phối hợp thúc đẩy các thủ tục phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) vừa được ký kết để Hiệp định sớm có hiệu lực; khuyến khích doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào hạ tầng, thị trường tài chính tại Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về trung tâm tài chính quốc tế, tài chính xanh và công nghệ tài chính.

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Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ và hợp tác về công nghệ sinh học, năng lượng xanh, kinh tế số, nông nghiệp chất lượng cao. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục; đề nghị Thụy Sĩ tăng học bổng cho Việt Nam, tạo thuận lợi về thị thực để thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân.

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Quang cảnh buổi hội kiến.

Để hợp tác nghị viện theo sát nhu cầu phát triển của hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo hai cơ quan lập pháp, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài sản số và chuyển dịch năng lượng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP), đồng thời đề nghị Tổng thống chuyển lời mời lãnh đạo Nghị viện Thụy Sĩ thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Tổng thống Guy Parmelin cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Chủ tịch Quốc hội; khẳng định Thụy Sĩ coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng. Tổng thống nhấn mạnh cần cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác toàn diện bằng các dự án chung, được triển khai có trọng tâm; đề nghị phía Việt Nam chia sẻ thứ tự ưu tiên trong các lĩnh vực hợp tác để hai bên cùng tập trung thúc đẩy.

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Quang cảnh buổi hội kiến.

Đánh giá tích cực sự phát triển của thương mại song phương, Tổng thống tin tưởng FTA Việt Nam - EFTA sẽ tạo thêm động lực mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống nhấn mạnh, trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, việc ký kết Hiệp định có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cam kết đối với thương mại tự do và mở ra những cơ hội hợp tác cùng có lợi cho doanh nghiệp.

Tổng thống đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Chia sẻ kinh nghiệm của Thụy Sĩ, Tổng thống cho rằng bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng góp phần duy trì vị trí của đất nước trong nhóm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo, tạo động lực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.

Về những lĩnh vực hợp tác cụ thể, Tổng thống bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về năng lượng sạch, giao thông; kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Tổng thống ủng hộ tăng cường hợp tác giữa hai nghị viện, qua đó thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ triển khai các dự án chung.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), Tổng thống đề xuất hai nước cùng nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các ứng dụng; trân trọng mời lãnh đạo Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh AI tại Geneva, Thụy Sĩ, vào tháng 6/2027, cùng thúc đẩy hợp tác để mọi người dân đều được hưởng lợi từ công nghệ này.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, gắn trao đổi kinh nghiệm lập pháp với giám sát triển khai, đưa những định hướng hợp tác thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

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Cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí chân thành, cởi mở và trao đổi thực chất.

Toàn cảnh buổi hôi kiến:

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Lê Tuyết/VOV
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