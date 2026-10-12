Việt Nam - Trung Quốc: Xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương

Tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4, cũng như những thành quả quan trọng Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội; tin tưởng Đảng, Nhà nước Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, đạt nhiều thành tựu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Triệu Lạc Tế khẳng định, Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao, đặc biệt là những định hướng quan trọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc rất thành công vào tháng 04/2026, thúc đẩy quan hệ Trung - Việt ngày càng đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và những thành tựu phát triển to lớn của Trung Quốc, trong đó có đóng góp đặc biệt quan trọng của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Trong không khí chân thành, hữu nghị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và hoạt động của hai cơ quan lập pháp; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, sâu sắc, toàn diện của quan hệ Việt - Trung thời gian qua.

Hai bên cùng điểm lại những tiến triển quan trọng trong triển khai kết quả của Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (8/2025), khẳng định những tiến triển này đã thể hiện vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh quốc gia, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kết nối chiến lược và giao lưu nhân dân giữa hai nước, đóng góp thực chất vào tổng thể quan hệ Việt - Trung.

Hai bên cũng đi sâu trao đổi về các biện pháp nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhất trí hai bên duy trì trao đổi cấp cao, nâng tầm tin cậy chiến lược, tạo nền tảng chính trị vững chắc hơn cho hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực; xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương, nhất là thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng, bền vững hơn, đầu tư chất lượng cao, kết nối đường sắt đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ; không ngừng củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; cùng quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ và kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì ổn định, hòa bình trên biển.

Kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác trọng điểm

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, hoạt động lập pháp; cùng kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận song phương; phát huy vai trò cơ quan dân biểu, kiến tạo điều kiện dân ý tích cực; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Đánh giá cao và nhất trí với đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam; đi sâu trao đổi về kinh nghiệm lập pháp, giám sát, cùng nâng cao năng lực quản trị quốc gia, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong đời sống chính trị của mỗi nước, cùng thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Trung - Việt.

Về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, đồng chí Triệu Lạc Tế đề nghị hai bên thắt chặt hơn nữa tin cậy chiến lược thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên; tăng cường kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, nhất là về kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, cửa khẩu thông minh, khu kinh tế qua biên giới; đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước, kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu; Trung Quốc hoan nghênh ngày càng nhiều nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam tranh thủ hiệu quả các cơ chế hội chợ thương mại do Trung Quốc tổ chức.

Đồng chí Triệu Lạc Tế nhấn mạnh tầm quan trọng của nền tảng dân ý đối với quan hệ hai nước, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác du lịch, văn hóa, truyền thông, y tế, thể dục thể thao, triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân văn, nhất là giữa thế hệ trẻ; Trung Quốc hoan nghênh ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đến Trung Quốc du học; mong muốn hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, hợp tác tốt trong các sáng kiến phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu.

Đưa các nhận thức chung tại Phiên họp thành kết quả cụ thể, thực chất

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Tập trung trao đổi về 03 chủ đề về kết nối chiến lược phát triển, khoa học công nghệ, quản trị xã hội và củng cố nền tảng xã hội, các đồng chí Chủ nhiệm các Ủy ban liên quan của Quốc hội và Nhân đại hai nước đã trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm lập pháp của mỗi nước; đi sâu thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường phát huy vai trò cơ quan lập pháp tối cao trong việc xây dựng chính sách pháp luật, kết nối về thể chế và quy hoạch, tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác, cũng như thực hiện chức năng giám sát tối cao để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm như kết nối đồng bộ hạ tầng chiến lược và không gian phát triển, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, quản trị đô thị thông minh, hợp tác văn hóa, du lịch, đào tạo nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước; nhất trí giao các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương liên quan của hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao theo định hướng “6 hơn”, làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa các nhận thức chung tại Phiên họp lần thứ hai thành kết quả cụ thể, thực chất.