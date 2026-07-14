Việt Nam và Indonesia ký Chương trình Hành động giai đoạn 2026-2030

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono, ngày 14/7/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thăm chính thức Indonesia, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia và cùng Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono thay mặt Chính phủ hai nước ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước giai đoạn 2026-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ký sổ lưu niệm.

Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono đã đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Lê Hoài Trung và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 6 Ủy bạn hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia - một cơ chế hợp tác quan trọng để cùng trao đổi, thống nhất định hướng đưa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Indonesia đã đạt được thời gian gần đây và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Subianto Prabowo, Indonesia sẽ thu được nhiều thành công hơn nữa, thực hiện thành công “Tầm nhìn Indonesia Vàng 2045", nâng cao vai trò và vị thế trong khu vực và thế giới.

Trong bầu không khí hữu nghị và chân thành, hai Bộ trưởng Ngoại giao bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển rất tích cực của quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước trong suốt hơn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt kể từ khi hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025. Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng kể từ Kỳ họp 5, hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả, bất chấp tình hình thế giới nhiều biến động và môi trường kinh tế quốc tế không thuận lợi. Kim ngạch thương mại đạt 17,2 tỷ USD năm 2025, tăng 3,2% so với năm 2024; trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Indonesia đạt được thời gian gần đây.

Trên cơ sở đó, hai bên tỏ tin tưởng kim ngạch thương mại hai nước sẽ đạt mục tiêu 18 tỷ USD vào năm 2028 và cao hơn nữa trong những năm tới. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, trong đó có tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, buôn bán người; khuyến khích thúc đẩy kết nối hàng không, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, hai Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao việc hai bên đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ và thống nhất ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2026 - 2030 nhân dịp này. Hai Bộ trưởng khẳng định đây là dấu mốc mới quan trọng trong quan hệ hai nước, đề ra những định hướng hợp tác chiến lược, nhất là những lĩnh vực mới, quan trọng như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng, thanh toán xuyên biên giới. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, sớm tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật để phát huy tốt hơn các tiềm năng hợp tác giữa hai nước, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Hai Bộ trưởng ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước giai đoạn 2026-2030.

Bày tỏ tin tưởng vào định hướng và triển vọng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm tới, Bộ trưởng Sugiono khẳng định các doanh nghiệp Indonesia ngày càng quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Indonesia đánh giá cao và hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng và đa dạng hóa đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như năng lượng tái tạo, công nghiệp bán dẫn, kinh tế số, xe điện và hợp tác Halal.

Hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, xung đột Trung Đông; cam kết tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương và khu vực, tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp với các nước ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được một COC hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN và đại diện cán bộ Việt Nam đang công tác tại Ban Thư ký ASEAN

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN và đại diện cán bộ Việt Nam đang công tác tại Ban Thư ký ASEAN.